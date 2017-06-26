ABD'de Ohio eyalet yönetimine siber saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Ohio eyaletinde bilgisayar korsanlarının yerel hükümete ait bazı internet sitelerini ele geçirerek DEAŞ yanlısı propaganda mesajı yayımladığı bildirildi.
CNN International'da yer alan habere göre, aralarında Vali John Kasich'in resmi web sayfasının da bulunduğu internet siteleri, kendilerine "Team System DZ" adını veren bir bilgisayar korsanları grubu tarafından ele geçirildi.
Pazar akşam saatlerinde, eyalet yönetimine ait "ohio.gov" uzantılı adresleri ziyaret eden kullanıcılar, DEAŞ logosu altında "Bunun hesabı sorulacak Trump. Sen ve halkın Müslüman ülkelerde dökülen her damla kanın hesabını vereceksiniz." ifadelerinin yer aldığı bir mesajla karşılaştı.
DEAŞ'ı öven ifadelerle noktalan mesajın bulunduğu sayfada arka planda ezan sesi olduğu belirtildi.
Ele geçirilen siteler arasında Vali Kasich'in eşi Karen Kasich'in sayfasının yanı sıra Ohio Eyaleti Ceza ve Islah Dairesi internet sayfasının da olduğu kaydedildi.
Yönetim Hizmetleri Dairesi sözcüsü Tom Hoyt, basına yaptığı açıklamada, teknik personelin sorunun çözümü için çalıştığını, ayrıca sorumluların bulunması için adli makamlarla iş birliği içinde olduklarını ifade etti.
Eyalet Maliye Bakanı Josh Mandel, olayla ilgili sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayımladığı mesajda, "Uyanın özgürlüğe aşık Amerikalılar. Radikal İslam Amerika'nın içine kadar girdi." ifadelerini kullandı.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Ohio saha ofisinin Team System DZ hakkında daha önceden bilgi sahibi olup olmadığına dair yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.
"Defacement" olarak adlandırılan, web sayfalarının kontrolünü ele geçirerek açılış sayfalarını değiştirmeye dayalı siber saldırı biçimi, son yıllarda siber kimlik hırsızlığı ve hizmeti aksatma saldırılarının gerisinde kalsa da, halen bilgisayar korsanlarının propaganda mesajları yayımlamak ve saldırının muhatabında güven kaybı yaratmak için sıklıkla başvurduğu bir yöntem.
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Bilgisayar korsanları eyalet hükümetine ait internet sitelerini ele geçirerek DEAŞ yanlısı mesaj yayımladı
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