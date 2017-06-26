Belçika'daki gurbetçinin isteği Eskişehir'de yerine getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Belçika'da yaşayan bir kadının sosyal medya hesabı aracılığıyla ilettiği babasının mezarına çiçek dikilmesi isteği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerine getirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belçika'da yaşayan Aynur Akın, sosyal medya aracılığıyla Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Bayramı dolayısıyla Asri Mezarlık'ta vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıttığını öğrendi.
Büyükşehir Belediyesi sosyal medya ekibine mesaj gönderen Akın, mart ayında vefat eden ve cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedilen babası İsmet Akın'ın mezarına çiçek dikilmesi ricasında bulundu.
Ekipler, Akın'ın isteğini yerine getirip, çektikleri fotoğrafı da kendisine mesaj attı. Aynur Akın isteğini yerine getiren ekiplere teşekkür etti.
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Belçika'da yaşayan bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden ilettiği, "babasının Eskişehir'deki mezarına çiçek dikilmesi" isteğini Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerine getirdi
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