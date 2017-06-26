Kazakistan’da Uluslararası Kütüphaneciler Sempozyumu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen “Okuyan Dünyada Okuyan Millet” temalı uluslararası sempozyumda, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu onlarca ülkeden 400’e yakın kütüphaneci bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler Bilim, Kültür ve Eğitim Örgütü (UNESCO) ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (ISESCO) himayesinde yapılan sempozyuma Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseyinov, Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman’ın yanı sıra 400'e yakın yerli ve yabancı kütüphaneci katıldı.
Toman, burada yaptığı konuşmada, günümüz neslinin bilgiye ulaşması, onu kullanabilmesi ve yeni bir dünya inşa edebilmesinin önemini vurguladı.
Kütüphanelerdeki eski kıymetli yazılı eserlerin genç nesillere ulaştırılması gerektiğine işaret eden Toman, “Vefat edenlerle günümüzde yaşayanları buluşturabilirsek gelecek nesillere daha güvenli bir dünya verebiliriz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Toplam 9 oturumdan oluşan sempozyumda Türk dili konuşan ülkelerin kütüphane veri tabanının tanıtımı, Türk halklarının kültür diyalogu, kütüphane ve müzelerin sosyal ve kültürel hayattaki rolü ve başka konular tartışılacak.
Sempozyum yarın sona erecek.
Milli Kütüphane Başkanı Toman, "Vefat edenlerle günümüzde yaşayanları buluşturabilirsek gelecek nesillere daha güvenli bir dünya verebiliriz diye düşünüyorum" dedi
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