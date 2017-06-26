Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:47, 26 Haziran 2017 Pazartesi
Avrupa Birliği
12:57, 26 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
AB'den Yemen'e yardım
AB'den Yemen'e yardım

AB Yemen'deki kolera salgınıyla mücadele için 5 milyon avro ek yardım yapılacağını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), Yemen'de hızla yayılan kolera salgınıyla mücadele etmek için ek yardım yapacak.

AB Komisyonundan yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki insani trajedinin önüne geçmek için 5 milyon avro gönderileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, "Yemen'deki kolera salgını son haftalarda çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı ve acil müdahale gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, AB yardımının Birleşmiş Milletler tarafından ülkede hastaların tedavisi ve temiz su tedariki gibi salgının yayılmasını önleyecek tedbirler için kullanılacağına dikkat çekilerek, Birliğin gereken yardımı yapmaya hazır olduğu ancak bu faciaya sadece siyasi çözümün son verebileceği belirtildi.

Son yardımla birlikte AB Komisyonunun 2017 yılında Yemen'e yaptığı toplam yardım 121,7 milyon avro olacak.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ RAPORU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkede kolera salgınının başladığı nisan ayından bu yana bin 233 kişi yaşamını yitirdi.

Raporda, ülkenin 20 ilinde 27 Nisan'dan bu yana akut ishal olduğundan şüphelenilen 185 bin 301 vakanın tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu raporda, halihazırda yapılan tahliller sonucu 561 kişinin koleraya yakalandığı kaydedildi.

Ülkedeki sağlık makamlarının önüne geçemediği kolera salgını için DSÖ, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası örgütler tarafından Yemen'e tıbbi malzeme gönderilmişti.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.



İlgili Konular AB Yemen Yemen kolera
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
AB'den Yemen'e yardım
AB'den Yemen'e yardım

AB Yemen'deki kolera salgınıyla mücadele için 5 milyon avro ek yardım yapılacağını duyurdu
Zarrab'ın savcısı medya sektörüne girdi
Zarrab'ın savcısı medya sektörüne girdi

ABD'de tutuklu bulunan Zarrab'ın soruşturmasında savcılık yapan ve sonradan Trump tarafından kovulan Bharara, medya sektörüne gireceğini açıkladı
ABD'de Ohio eyalet yönetimine siber saldırı
ABD'de Ohio eyalet yönetimine siber saldırı

Bilgisayar korsanları eyalet hükümetine ait internet sitelerini ele geçirerek DEAŞ yanlısı mesaj yayımladı
Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş

Avrupa’nın en yüksek esrar kullanım düzeyi Fransa olarak belirlendi
Arnavutluk'a kızan Yunanistan vatandaşlıktan çıkarttı
Arnavutluk'a kızan Yunanistan, vatandaşlıktan çıkarttı

Arnavutluk'ta bulunan Yunan nüfus yoğunluklu Himara'da yasadışı inşa edilen 19 binanın yıkım kararı üzerine iki ülke arasında devam eden çekişmede Yunanistan vatandaşı olan Himara Belediye Başkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
Kosova'da Mehmetçiğin konuşlandığı kışla yanında yangın
Kosova'da Mehmetçiğin konuşlandığı kışla yanında yangın

Türk askerlerinin konuşlandığı Sultan Murat kışlası yakınlarında bir mağazada yangın çıktı. Yangın Kosova ve Türk askerlerince yayılmadan söndürüldü.
İran'dan Katar'a moral desteği
İran'dan Katar'a moral desteği

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri ile telefon görüşmesi yaparak, uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu.
Kolombiya'da turistleri taşıyan tekne battı
Kolombiya'da turistleri taşıyan tekne battı

Kolombiya'nın Guatape kentinde baraj gölünde turistleri taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.
Meksika'da restorana silahlı saldırı 4'ü çocuk 11 ölü
Meksika'da restorana silahlı saldırı: 4'ü çocuk 11 ölü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir restoranı basan silahlı kişiler, 4'ü çocuk 11 kişiyi öldürdü
İspanya iki gündür alev alev yanıyor
İspanya iki gündür alev alev yanıyor

İspanya'nın güneybatısındaki Moguer yerleşim bölgesi çevresinde iki gündür devam eden orman yangını nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı
Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi
Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi

Arnavutluk'ta yapılan genel seçimde oy kullanma işlemi bir saat ertelemeyle sona erdi
İsrail Suriye'yi iki günde ikinci kez vurdu
İsrail Suriye'yi iki günde ikinci kez vurdu

İsrail, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık ikinci defa bu ülkeye saldırı düzenledi
Tillerson'dan 'Katar' açıklaması
Tillerson'dan 'Katar' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'ın, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin taleplerini dikkatli bir şekilde incelemeye başladığını bildirdi
Sisi'den bin 11 mahkuma af
Sisi'den bin 11 mahkuma af

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi tarafından yayımlanan af kapsamında bin 11 mahkum tahliye edildi
İbadi DEAŞ'ın sonunu hazırladık
İbadi: DEAŞ'ın sonunu hazırladık

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'ı askeri yönden zayıflatarak sonunu hazırladıklarını söyledi
Avustralya'da araçlı saldırı tedirginliği artıyor
Avustralya'da araçlı saldırı tedirginliği artıyor

Avustralya'nın Melbourne kentinde olası araçlı terör saldırılarına karşı beton bloklarla çevrilen cadde ve meydanlar artırıldı

Haberler

Yemen'de kolera salgınının önüne geçilemiyor
Yemen'de kolera salgınının önüne geçilemiyor

Yemen'i şimdi de kolera salgını vurdu
Yemen'i şimdi de kolera salgını vurdu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 