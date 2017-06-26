AB'den Yemen'e yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB), Yemen'de hızla yayılan kolera salgınıyla mücadele etmek için ek yardım yapacak.
AB Komisyonundan yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki insani trajedinin önüne geçmek için 5 milyon avro gönderileceği bildirildi.
Açıklamada değerlendirmeleri yer alan AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, "Yemen'deki kolera salgını son haftalarda çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı ve acil müdahale gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, AB yardımının Birleşmiş Milletler tarafından ülkede hastaların tedavisi ve temiz su tedariki gibi salgının yayılmasını önleyecek tedbirler için kullanılacağına dikkat çekilerek, Birliğin gereken yardımı yapmaya hazır olduğu ancak bu faciaya sadece siyasi çözümün son verebileceği belirtildi.
Son yardımla birlikte AB Komisyonunun 2017 yılında Yemen'e yaptığı toplam yardım 121,7 milyon avro olacak.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ RAPORU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkede kolera salgınının başladığı nisan ayından bu yana bin 233 kişi yaşamını yitirdi.
Raporda, ülkenin 20 ilinde 27 Nisan'dan bu yana akut ishal olduğundan şüphelenilen 185 bin 301 vakanın tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu raporda, halihazırda yapılan tahliller sonucu 561 kişinin koleraya yakalandığı kaydedildi.
Ülkedeki sağlık makamlarının önüne geçemediği kolera salgını için DSÖ, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası örgütler tarafından Yemen'e tıbbi malzeme gönderilmişti.
Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.
AB Yemen'deki kolera salgınıyla mücadele için 5 milyon avro ek yardım yapılacağını duyurdu
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