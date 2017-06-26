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04:10, 27 Haziran 2017 Salı
Orta Asya
Güncelleme: 04:02, 27 Haziran 2017 Salı

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"Kazakistan Türk turistleri bekliyor"

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Muhamediulı, “Türkiye, Rusya, Çin, İran, Hindistan ve başka gelişmiş ülkelerin Kazakistan’ın yabancı turist piyasasını oluşturmasını bekliyoruz” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Türkiye’den turist beklediklerini söyledi.

Muhamediulı, Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı çerçevesinde düzenlenen ”Turizm ve Geleceğin Enerjisi: Hidrokarbonu Azaltmak” temalı uluslararası konferansa katıldı.

Konferansta konuşma yapan Muhamediulı, Kazakistan’ın kalkınma programı kapsamında, kültürel, bilişsel ve etnografik turizm ile tıp, kamp, avcılık ve spor turizmine ağırlık verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in "manevi yenilenme" programıyla "Kazakistan’ın kutsal kuşağı" isimli yeni bir turizm paketi oluşturulacağını ifade eden Muhamediulı, yarısını UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne sokmayı hedefledikleri 600 "kutsal yer"in içinden büyük ve küçük kutsal yerlerin haritasının oluşturulduğunu aktardı.

Muhamediulı, etnografik turizm paketi kapsamında, etnik köylerin oluşturulmasına önem verdiklerini söyledi.

Kazakistan’a yabancı turist ziyaretlerinin artması için ocak ayından itibaren 60 ülkenin vatandaşları için vizenin kaldırıldığına dikkati çeken Muhamediulı, “Türkiye, Rusya, Çin, İran, Hindistan ve başka gelişmiş ülkelerin Kazakistan’ın yabancı turist piyasasını oluşturmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü himayesinde gerçekleşen konferansa 157 ülkeden yüzlerce turizm ve enerji uzmanı katılıyor.

Turizm endüstrisinde hidrokarbon emisyonlarını azaltma ve yatırım çekme gibi konuların ele alınacağı konferans yarın sona erecek.

 



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