Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:02, 26 Haziran 2017 Pazartesi
Balkanlar
15:19, 26 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Bosna Savaşı'nın şehitleri anıldı
Bosna Savaşı'nın şehitleri anıldı

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ardından "Şehitler Günü" ilan edilen Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, başkent Saraybosna ve Mostar şehirlerinde anma törenleri düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ve ülkenin güneyindeki Mostar şehirlerinde, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ardından "Şehitler Günü" ilan edilen Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde anma töreni yapıldı.

Başkentteki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in mezarı başında düzenlenen törene, çok sayıda devlet temsilcisi ve şehit yakını katıldı. Tören kapsamında, İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakıldı, şehitler için dua edildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi ve merhum cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç, burada yaptığı açıklamada, ülkeleri için canlarını feda eden şehitlerin her zaman hatırlanması gerektiğini belirterek, "Aralarından bazılarını kişisel olarak tanırdım. Şehitlerimiz, savaş zamanında kendi istekleri doğrultusunda vatanları için mücadele eden iyi insanlardı." dedi.

Bosna Hersek'in geleceği için mücadele veren şehitlerin anısına çalışmaya devam edilmesi gerektiğine işaret eden İzzetbegoviç, Bosna Hersek'in her karış toprağının güvenliği, vatandaşlarının refahı ve gelişimi, ülkenin gurur duyulacak bir seviyeye getirilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Tören kapsamında ayrıca şehitlerin anısına başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde hatim duası okundu.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da da "Şehitler Günü" dolayısıyla Mostar Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Mostar Müftüsü Salem Dedovic, törende yaptığı konuşmada, şehit mezarlarının her zaman sonu olan bir dünyayı anımsattığını dile getirerek, "Şehit mezarları ve diğer tüm mezarlar insanların dünyevi varlıklar olarak son geleceği yerler. Ardından bizler Allah'ın önünde yeniden dirileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

İnsan hayatında hatırlanmanın ve akılda kalmanın önemine dikkati çeken Dedovic, bu değerlerin, insanı varoluş nedenine götürdüğünü sözlerine ekledi.

Mostar Başimamı Suljo Cikotic de vatanı için hayatını kaybeden şehitlerin hiçbir zaman ölmediğini, ruhlarının her zaman yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Şehitler ölmez. Özgürlük, ayakta kalma, aile, insan hakları ve medeniyet için mücadele veren şehitler savaştıkları tüm bu değerler korunmaya devam ettikçe yaşamayı sürdürür." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliği tarafından 1995 yılında Ramazan Bayramı'nın ikinci günü "Şehitler Günü" ilan edilmişti.



İlgili Konular Bosna Hersek şehitler günü
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Moskova'da bir Türk ölü bulundu' iddiası
'Moskova'da bir Türk ölü bulundu' iddiası

Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta kimliği henüz açıklanmayan bir Türk vatandaşın cesedi bulunduğu iddia edildi
Fransa Kırım'ın ilhakını kabul etmedi
Fransa Kırım'ın ilhakını kabul etmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa Kırım'ın ilhakını kabul etmeyecek" dedi
Hollanda'da bir camiye İslamofobik tehdit mektubu
Hollanda'da bir camiye İslamofobik tehdit mektubu

Hollanda'da As-Soennah camisine İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren tehdit mektubu ile birlikte oyuncak bir kamyon gönderildi
Yunanistan'da quot çöp krizi quot sürüyor
Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor

Yunanistan'da temizlik işçilerinin yaklaşık bir haftadır süren grevi üzerine Atina ve diğer bazı şehirlerde çöp yığınları oluştu
Bosna Savaşı'nın şehitleri anıldı
Bosna Savaşı'nın şehitleri anıldı

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ardından "Şehitler Günü" ilan edilen Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, başkent Saraybosna ve Mostar şehirlerinde anma törenleri düzenlendi
AB'den Yemen'e yardım
AB'den Yemen'e yardım

AB Yemen'deki kolera salgınıyla mücadele için 5 milyon avro ek yardım yapılacağını duyurdu
Zarrab'ın savcısı medya sektörüne girdi
Zarrab'ın savcısı medya sektörüne girdi

ABD'de tutuklu bulunan Zarrab'ın soruşturmasında savcılık yapan ve sonradan Trump tarafından kovulan Bharara, medya sektörüne gireceğini açıkladı
ABD'de Ohio eyalet yönetimine siber saldırı
ABD'de Ohio eyalet yönetimine siber saldırı

Bilgisayar korsanları eyalet hükümetine ait internet sitelerini ele geçirerek DEAŞ yanlısı mesaj yayımladı
Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş

Avrupa’nın en yüksek esrar kullanım düzeyi Fransa olarak belirlendi
Arnavutluk'a kızan Yunanistan vatandaşlıktan çıkarttı
Arnavutluk'a kızan Yunanistan, vatandaşlıktan çıkarttı

Arnavutluk'ta bulunan Yunan nüfus yoğunluklu Himara'da yasadışı inşa edilen 19 binanın yıkım kararı üzerine iki ülke arasında devam eden çekişmede Yunanistan vatandaşı olan Himara Belediye Başkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
Kosova'da Mehmetçiğin konuşlandığı kışla yanında yangın
Kosova'da Mehmetçiğin konuşlandığı kışla yanında yangın

Türk askerlerinin konuşlandığı Sultan Murat kışlası yakınlarında bir mağazada yangın çıktı. Yangın Kosova ve Türk askerlerince yayılmadan söndürüldü.
İran'dan Katar'a moral desteği
İran'dan Katar'a moral desteği

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri ile telefon görüşmesi yaparak, uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu.
Kolombiya'da turistleri taşıyan tekne battı
Kolombiya'da turistleri taşıyan tekne battı

Kolombiya'nın Guatape kentinde baraj gölünde turistleri taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.
Meksika'da restorana silahlı saldırı 4'ü çocuk 11 ölü
Meksika'da restorana silahlı saldırı: 4'ü çocuk 11 ölü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir restoranı basan silahlı kişiler, 4'ü çocuk 11 kişiyi öldürdü
İspanya iki gündür alev alev yanıyor
İspanya iki gündür alev alev yanıyor

İspanya'nın güneybatısındaki Moguer yerleşim bölgesi çevresinde iki gündür devam eden orman yangını nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı
Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi
Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi

Arnavutluk'ta yapılan genel seçimde oy kullanma işlemi bir saat ertelemeyle sona erdi

Haberler

Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı | FOTO
Sırpların Sokolina'da katlettiği Boşnak siviller anıldı FOTO

Karagöz ve Hacivat Bosna Hersek'te
Karagöz ve Hacivat Bosna Hersek'te

Sakal-ı Şerif, komünizmin gölgesinde yıllarca sır gibi korundu
Sakal-ı Şerif komünizmin gölgesinde yıllarca sır gibi korundu

Visegrad'da katledilen 3 binden fazla Boşnak anıldı | FOTO
Visegrad'da katledilen 3 binden fazla Boşnak anıldı FOTO

Sırp savaş suçlularına 32 yıl hapis
Sırp savaş suçlularına 32 yıl hapis

Blagay Tekkesi'nde 'Mevlit ve Zikir Günleri'
Blagay Tekkesi'nde 'Mevlit ve Zikir Günleri'

Bosna Savaşı'nın 7 kurbanı yıllar sonra defnedildi | FOTO
Bosna Savaşı'nın 7 kurbanı yıllar sonra defnedildi FOTO






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 