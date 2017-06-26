Bahçeli: OHAL devam etmelidir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , bayramlaşma töreninde konuştu. OHAL çıkışında bulunan Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadelenin önemine değinerek "OHAL devam etmelidir" dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;
Türkiye, Parlamanter Demokrasi'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlamıştır. Referandumun halkımız tarafından kabulü ile bu yasallaşmış, şimdi uygulama aşamasına geçilmiştir. TBMM'nin verimli çalışabilmesi için içtüzük üzerinde bir uzlaşı sağlamak suretiyle gerçekleştirilmeli, bunun yanında uyum yasalarına öncelik verilmelidir. Bütün bunlar yapılırken, PKK ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele hiçbir şart altında ihmale uğratılmamalı, gevşetilmemelidir. Bir yıla yaklaşan süre içerisinde teşhis konularında çaba sarfedilirken Türkiye'de de çok şeyler olmaktadır.
15 Temmuz vahşice bir darbe teşebbüsüdür. Etkisini ortadan kaldırabilmek için OHAL uygulamasına geçilmiştir. OHAL devam etmelidir. OHAL'i özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. CHP kendisine çeki düzen vermelidir, sözlü sazlı adalet arayışı ile gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayışla MHP hassasiyetini korumaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği bir iştir. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek "OHAL devam etmelidir" dedi
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