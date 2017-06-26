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15:37, 26 Haziran 2017 Pazartesi

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Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
Yunanistan'da

Yunanistan'da temizlik işçilerinin yaklaşık bir haftadır süren grevi üzerine Atina ve diğer bazı şehirlerde çöp yığınları oluştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da yaklaşık bir hafta önce başlayan belediyelere bağlı temizlik işçilerinin grevi sürüyor.

Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonunun (POE-OTA) çağrısıyla sözleşmelerinin uzatılmamasına karşı başkent Atina'nın Karaiskakis Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin gösterici, İçişler Bakanlığına yürüdü.

"İstesen de istemesen de sözleşmelerimizi uzatacaksın" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İçişleri Bakanı Panos Skourletis ile görüşme talebinde bulundu.

İşsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan temizlik işçileri heyetinin görüşme talebi önce reddedildi. Taleplerinin reddine öfkelenen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedenin ardından talebin olumlu karşılık görmesiyle temizlik işçileri Bakan Skourletis ile bir araya geldi. Ancak görüşme sonrası açıklama yapan heyet bir çözüme ulaşılamadığını açıkladı.

ATİNA SOKAKLARI ÇÖP YIĞINI

Heyet, perşembe günü büyük bir gösteri düzenlemeyi planladıklarını belirterek, tüm halkı gösteriye katılmaya çağırdı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Yunanistan Belediyeler Birliği (KEDE) Başkanı Yorgos Patulis de grevlerinin herhangi bir gelişmenin kaydedilmemesi halinde perşembe gününe kadar süreceğini söyledi.

Temizlik işçilerinin grev yapması üzerine Atina ve diğer bazı şehirlerde çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Yaklaşık bir haftadır bazı semtlerde toplanmayan çöpler nedeniyle çevreye kötü kokular yayılıyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı Atina'da çöp yığınları sebebiyle yaşanabilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor. Yerel makamlar, vatandaşların çöpleri mümkün olduğunca evlerinde tutmalarını tavsiye etmişti.

Sözleşmeli çalışan temizlik işçilerinin, Sayıştay kararıyla sözleşmelerinin uzatılmasının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırılmıştı. Kararın ardından, yaklaşık 10 bin temizlik işçisinin işsiz kalma olasılığı ortaya çıkmıştı.



İlgili Konular Yunanistan yunanistan çöp krizi
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