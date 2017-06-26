15:44, 26 Haziran 2017 Pazartesi

Fransa Kırım'ın ilhakını kabul etmedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "Fransa Kırım'ın ilhakını kabul etmeyecek." dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Ukrayna'nın Rusya yanlısı militanlarca işgal edilen bölümünde görev yapan gözlemcilerinin engellemelerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Macron, 12 Şubat 2015'te imzalanan Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların engellenmesini öngören Minsk Anlaşması sürecinin devam etmesini arzu ettiğini Poroşenko'ya ilettiğini söyledi.

Poroşenko da soruna çözüm bulmak için Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın zaman zaman yürüttüğü Normandiya Formatı dörtlü görüşmelerinin bir sonraki toplantısını haziran ayı sonunda veya temmuz ayı başında yapmayı planladıklarını vurguladı.

Poroşenko, Macron'la görüştükten sonra konuya daha iyimser baktığını dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında 2014 yılında Kırım'ın işgaliyle başlayan anlaşmazlıklar, Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerde Ukrayna güvenlik güçleri ile Rusya yanlısı militanlar arasında çatışmalara dönüşmüştü.

Rusya'nın saldırgan tutumu pek çok ülke tarafından kınanmış, Avrupa Birliği ve ABD bu ülkeye karşı çeşitli yaptırım kararları almıştı.