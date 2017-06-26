Güncelleme: 02:05, 27 Haziran 2017 Salı

İki İtalyan bankası için kurtarma paketi devreye giriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalyan hükümeti ülkede iflasın eşiğindeki iki bankanın kurtarılması için ilk aşamada 5 milyar 200 milyon avro likidite desteği sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.

İtalya hükümetinden yapılan açıklamada ülkenin önde gelen bankalarından Banca Popolare di Vicenza ve Veneto Banca'nın kurtarılması için ilk aşamada 5 milyar 200 milyon avroluk likidite sağlanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu bankaların batık kredilerinin karşılanması için ilk etapta 5 milyar 200 milyon avro ödeneceği, bankların riskli kredilerden kaynaklı olası kayıplar için ise 12 milyar avro karşılığında devlet garantisini sağlanacağı kaydedildi.

Bu şekilde uzun vadede toplam kurtarma paketinin hacminin 17 milyar 200 milyon avroya çıkması bekleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun da onayladığı kurtarma paketi kapsamında İtalya'nın piyasa değeri en yüksek bankası olan Intesa Sanpaolo, batmakta olan bu iki bankanın kâr getiren varlıklarını satın alması planlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni kurtarma paketinin mevduat sahiplerinin ve bankacılık sisteminin sağlıklı yapısının korunması için gerekli olduğunu savundu.

İtalyan Ekonomi Bakanı Pier Carlo Padoan ise konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında “Bizi eleştirenler daha iyi bir alternatifin ne olduğunu söylemesi lazım. Ben göremiyorum.” şeklinde konuştu.