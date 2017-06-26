Güncelleme: 16:35, 26 Haziran 2017 Pazartesi

'Moskova'da bir Türk ölü bulundu' iddiası





Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta kimliği henüz açıklanmayan bir Türk vatandaşın cesedi bulunduğu iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya’nın başkenti Moskova’da Uluslararası Vnukovo Havalimanı’nda, otoparkta bir Türk vatandaşın ölü bulunduğu iddia edildi Rus ulusal kanalı Ren Tv'nin haberine göre, kimliği henüz açıklanmayan Türk vatandaşın ceseti Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta bulundu. Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı habere göre, Moskova'ya uçakla gelen Türk vatandaşı havalimanına yakın araçta aniden hayatını kaybetti. Vatandaşın oğlu, babasının kanser hastası olduğunu söyledi. Rus güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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