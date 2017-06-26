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Marmaris'te bisikletli polis timi göreve başladı
Marmaris'te bisikletli polis timi göreve başladı

"Martı Bisikletli Polis Timi", yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Uzunyalı mevkisinde ve Halk Plajı'nda sahil boyunca güvenliği sağlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Marmaris'te, beyaz ve turkuaz renkli kıyafetleriyle "Martı Bisikletli Polis Timi" sahil şeridi boyunca görev yapmaya başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından turizm merkezindeki güvenlik hizmetlerine destek amacıyla oluşturulan "Martı Bisikletli Polis Timi", yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Uzunyalı mevkisinde ve Halk Plajı'nda sahil boyunca güvenliği sağlıyor.

Üç kişilik polis ekibi, yaz mevsimine ve bisiklet binmeye uygun beyaz ve turkuaz renkli kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil şeridinde sürekli dolaşacak bisikletli polislerin olaylara anında müdahalede bulunacak şekilde görev yapacağını söyledi.

Birçok ilçede olduğu gibi Marmaris'te geçmiş yıllarda Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atlı polis timi görev yapmıştı. 4 atlı polisten oluşan tim, kısa bir süre sahillerde devriye görevi yaptıktan sonra uygulamaya son verilmişti.

 



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