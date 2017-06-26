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21:07, 26 Haziran 2017 Pazartesi
Asya
Güncelleme: 19:17, 26 Haziran 2017 Pazartesi

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Myanmar ordusundan çocuk asker kullanan personele ceza
Myanmar ordusundan çocuk asker kullanan personele ceza

Ülkede, 500'den fazla asker reşit olmayan çocukları silah altına aldıkları gerekçesiyle rütbe düşürme ve hapis cezası aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da 500'den fazla askeri personelin, orduda çocuk asker kullandıkları gerekçesiyle disiplin cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ordunun kontrolündeki Myawaddy gazetesinde yer alan habere göre, çocuk yaştakileri silah altına alan veya orduda çalıştıran 87 subay ve 439 asker hakkında rütbe düşürme ve hapis cezaları verildi.

Cezaların Myanmar ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında 2012 yılında imzalanan, orduda çocuk askerlerin kullanılmasının engellenmesini öngören anlaşma hükümleri uyarınca verildiği belirtildi.

Karar, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Myanmar ve Irak'ı çocuk asker kullanan ülkeler listesinden çıkarma niyetinde olduklarına dair haberlerin ardından geldi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), cuma günü, Myanmar ordusunun reşit olmayan 67 askeri daha ordudan çıkardığını bildirmişti. Açıklamada, BM ile yapılan anlaşma çerçevesinde bugüne kadar çocuk yaştaki toplam 849 askerin orduyla ilişiğinin kesildiği ancak halen ordu saflarında ne kadar çocuk asker bulunduğuna dair güvenilir veri olmadığı kaydedilmişti.

Myanmar'da çocukların silahlı kuvvetler veya etnik silahlı gruplar tarafından silah altına alınması veya işçi olarak kullanılması oldukça yaygın bir durum. Reşit olmayan çocukların silah altına alınması, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1949 tarihli Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri uyarınca uluslararası hukuk ihlali olarak kabul ediliyor.



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