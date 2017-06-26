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00:46, 27 Haziran 2017 Salı
Ortadoğu
Güncelleme: 23:00, 26 Haziran 2017 Pazartesi

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Suriye'de savaşa rağmen bayram
Suriye'de savaşa rağmen bayram

Suriye'de rejimin askeri kuşatmada tuttuğu Duma ilçesinde çocukların bayram sevincini yaşayabilmesi için lunapark kuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin kuşatmasındaki Duma ilçesinde çocuklar, bayram sevincini hava saldırılarında yıkılan binalar arasına kurulan lunaparkta yaşamaya çalışıyor.

Şam'ın doğusundaki Duma ilçesi, yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların askeri kuşatması altında bulunuyor.

Yaklaşık 200 bin nüfuslu ilçede, kuşatmada tutulduğu süre boyunca rejimin yoğun bombardımanlarına sahne oldu.

Duma, 4-5 Mayıs'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın imzaladığı çatışmasızlık bölgeleri muhtırasına dahil edildi. Yaklaşık 2 aydır, rejimin ilçeye saldırıları azaldı.

Bombardımanın azalmasından cesaret alan ilçe sakinleri, Duma'ya Ramazan Bayramı'nda çocukların eğlenmesi için lunapark kurdu.

Elektrikli, manuel ve şişme oyuncaklar ile dondurma tezgahları, hava saldırılarında ağır hasar almış metruk binalar arasında yerleştirildi.

Parkın kurucusu Şadi Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Parkı temiz, savaş kalıntısı olmayan bir alana kurmak için çabaladık. Ancak ilçede böyle bir yer bulamadık. Çocukları bu görüntüden uzak tutmak istedik. Ama maalesef olmadı." dedi.

Ahmet, manuel oyuncakların 25 Suriye Lirası (17 kuruş), elektrikli oyuncakların ise 100 Suriye Lirası (68 kuruş) olduğunu, fiyatları her çocuğun kullanabilmesi için uygun tuttuklarını söyledi.

Yıkıntılar arasında eski oyuncaklara binen çocuklar, her şeye rağmen neşe içinde oynuyor.

 



İlgili Konular suriye esed Ramazan Bayramı
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