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19:09, 26 Haziran 2017 Pazartesi
Amerika
17:47, 26 Haziran 2017 Pazartesi

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Trump'ın seyahat yasağına 'kısmi' izin
Trump'ın seyahat yasağına 'kısmi' izin

AFP haber ajansı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdiğini açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesiyle ilgili başvuruyu kabul etti ve ilk duruşmanın ekim ayında yapılacağını bildirdi. Ayrıca mahkeme, yasağın bazı bölümlerinin uygulanabileceğini de açıkladı.



İlgili Konular abd vize yasağı
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