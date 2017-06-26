17:59, 26 Haziran 2017 Pazartesi

Ayvalık'ta makilik alanda yangın





Ayvalık'ta makilik alanda çıkan yangında 2 dönümlük alan zarar gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında, 2 dönüm makilik alanda zarar oluştu. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük doğal parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarındaki ormanlık arazide çıkan yangının 2 vatandaşın çay demlemek amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığının iddia edildiğini söyledi. Yangına hemen müdahale edildiğini belirten Kırcı, "Vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek, kontrol altına alındı. 2 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor." dedi. Bu arada, ateş yakarak yangına neden oldukları iddia edilen biri kadın 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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