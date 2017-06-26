Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:09, 26 Haziran 2017 Pazartesi
Güncel
18:13, 26 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Elazığ'da sokağa çıkma yasağı
Elazığ'da sokağa çıkma yasağı

Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle, 4 köy ve 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle, 4 köy ve 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çan Köyü bölgesinde PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlenecek.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Çan, Karaçan, Kuşbayırı ve Sarıhan köyleri ile Kubatlı, Aktoprak, Gölçukuru ve Doğançukuru mahallelerinde saat 17.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önem taşıdığı kaydedildi.



İlgili Konular elazığ sokağa çıkma yasağı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Hırvatistan ve Belçika'dan sığınmacı krizi açıklaması
Hırvatistan ve Belçika'dan sığınmacı krizi açıklaması

Belçika Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Reynders ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Zagreb'de bir araya geldi
Elazığ'da sokağa çıkma yasağı
Elazığ'da sokağa çıkma yasağı

Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle, 4 köy ve 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ayvalık'ta makilik alanda yangın
Ayvalık'ta makilik alanda yangın

Ayvalık'ta makilik alanda çıkan yangında 2 dönümlük alan zarar gördü
Marmaris'te bisikletli polis timi göreve başladı
Marmaris'te bisikletli polis timi göreve başladı

"Martı Bisikletli Polis Timi", yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Uzunyalı mevkisinde ve Halk Plajı'nda sahil boyunca güvenliği sağlıyor
Bahçeli OHAL devam etmelidir
Bahçeli: OHAL devam etmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek "OHAL devam etmelidir" dedi
Silivri Cezaevinde açık görüş
Silivri Cezaevinde açık görüş

Silivri Cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla birinci dereceden yakınlarıyla açık görüş izni verildi
Belçika'daki gurbetçinin isteği Eskişehir'de yerine getirildi
Belçika'daki gurbetçinin isteği Eskişehir'de yerine getirildi

Belçika'da yaşayan bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden ilettiği, "babasının Eskişehir'deki mezarına çiçek dikilmesi" isteğini Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerine getirdi
quot Nasreddin Hoca quot heykeli İzmir'den kaldırılsın talebi
"Nasreddin Hoca" heykeli İzmir'den kaldırılsın talebi

İZTO Başkanı Demirtaş, "(Uzundere'deki rekreasyon alanında bulunan) Nasreddin Hoca heykeli buradan kaldırılmalıdır. İzmir’in ana aksında kente giriş noktasında bir heykel yapılacak ise İzmir'in bir simgesi veya İzmir'e simge olabilecek bir heykel olmalıdır" dedi
Elazığ'da çatışma 1 şehit
Elazığ'da çatışma, 1 şehit

Elazığ-Bingöl sınırındaki çatışmalarda 1 asker şehit oldu
Ege Denizi'nde 4 1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Turkish Cargo'nun Brezilya'ya ilk uçağı indi
Turkish Cargo'nun Brezilya'ya ilk uçağı indi

Sao Paulo'ya tarifeli kargo seferine başlayan Turkish Cargo'nun ilk uçağı Uluslararası Guarulhos havaalanına ulaştı
Adana'da foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti
Adana'da foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi
Tunceli'de patlamaya hazır EYP ele geçirildi
Tunceli'de patlamaya hazır EYP ele geçirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki "Şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yücel Yılmaz-124" operasyonunda teröristlere ait 5 kilogramlık EYP düzeneği ele geçirildi
AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma yarın
AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma yarın

AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın yarın yapılacağı bildirildi
Avrupa Türkiye'yi Afrika'da tehdit olarak görüyor'
'Avrupa, Türkiye'yi Afrika'da tehdit olarak görüyor'

Ekvator Ginesi Maden, Endüstri ve Enerji Bakanı Lima, "Avrupa, Türkiye'yi Afrika'da kendilerine rakip olduğu için tehdit olarak görüyor" dedi
Hakkari'de PKK saldırısı 1 asker şehit
Hakkari'de PKK saldırısı: 1 asker şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lıların taciz ateşi sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Haberler

Batman'da 11 köyde sokağa çıkma yasağı
Batman'da 11 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'daki 59 köyde sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'daki 59 köyde sokağa çıkma yasağı

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor
Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı bu gece bitiyor

Muş'taki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Muş'taki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Muş'taki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Muş'taki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Dört ilde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Dört ilde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Malazgirt'te sokağa çıkma yasağı
Malazgirt'te sokağa çıkma yasağı

Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 