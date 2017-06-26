Elazığ'da sokağa çıkma yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle, 4 köy ve 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çan Köyü bölgesinde PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlenecek.
Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Çan, Karaçan, Kuşbayırı ve Sarıhan köyleri ile Kubatlı, Aktoprak, Gölçukuru ve Doğançukuru mahallelerinde saat 17.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.
Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önem taşıdığı kaydedildi.
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Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle, 4 köy ve 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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