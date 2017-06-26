Güney Kore sahil güvenliği Kuzey Kore teknesini kurtardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güney Kore sahil güvenliğinin, Japon Denizi'nde mahsur bir Kuzey Kore teknesini kurtardığı bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Birleşme Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Japon Denizi'nin güneyindeki Ulleung Adası açıklarında cuma günü motoru duran ve akıntıya kapılarak sürüklenen teknedeki 8 kişilik mürettebat Güney Kore sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, karaya çekilen teknenin tamirinin sürdüğü, tamiratın tamamlanmasının ardından mürettebatın tekneyle ülkelerine iade edilmesinin planlandığını belirtildi.
Açıklamada, "Bakanlık, teknenin tamiri bittiğinde Kuzey Kore ile irtibata geçip, mürettebatın Doğu Denizi (Japon Denizi) sınırı üzerinden iadesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır." ifadesi kullanıldı.
Güney Kore sahil güvenliği bu yıl Kuzey Kore karasularında seyrederken motoru durduğu için güneye sürüklenen 5 tekneyi kurtarmış, teknelerdeki 15 kişilik mürettebattan 13'ü ülkelerine iade edilirken, Güney Kore'den sığınma talep eden 2 kişinin ülkede kalmasına izin verilmişti.
Japon Denizi'nin güneyinde motoru duran ve akıntıya kapılarak sürüklenen tekne, Güney Kore sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya ulaştırıldı
AFP haber ajansı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdiğini açıkladı.
Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta kimliği henüz açıklanmayan bir Türk vatandaşın cesedi bulunduğu iddia edildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa Kırım'ın ilhakını kabul etmeyecek" dedi
Hollanda'da As-Soennah camisine İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren tehdit mektubu ile birlikte oyuncak bir kamyon gönderildi
Yunanistan'da temizlik işçilerinin yaklaşık bir haftadır süren grevi üzerine Atina ve diğer bazı şehirlerde çöp yığınları oluştu
1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ardından "Şehitler Günü" ilan edilen Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, başkent Saraybosna ve Mostar şehirlerinde anma törenleri düzenlendi
AB Yemen'deki kolera salgınıyla mücadele için 5 milyon avro ek yardım yapılacağını duyurdu
ABD'de tutuklu bulunan Zarrab'ın soruşturmasında savcılık yapan ve sonradan Trump tarafından kovulan Bharara, medya sektörüne gireceğini açıkladı
Bilgisayar korsanları eyalet hükümetine ait internet sitelerini ele geçirerek DEAŞ yanlısı mesaj yayımladı
Arnavutluk'ta bulunan Yunan nüfus yoğunluklu Himara'da yasadışı inşa edilen 19 binanın yıkım kararı üzerine iki ülke arasında devam eden çekişmede Yunanistan vatandaşı olan Himara Belediye Başkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
Türk askerlerinin konuşlandığı Sultan Murat kışlası yakınlarında bir mağazada yangın çıktı. Yangın Kosova ve Türk askerlerince yayılmadan söndürüldü.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri ile telefon görüşmesi yaparak, uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu.
Kolombiya'nın Guatape kentinde baraj gölünde turistleri taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.
Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir restoranı basan silahlı kişiler, 4'ü çocuk 11 kişiyi öldürdü