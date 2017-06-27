Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne devam ediyor.
(Bolu)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Safiye Gönül Bayar Huzurevi ile Nasrettin Hoca Çocuk Evi'ni ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılacak, şehit Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir ile şehit polis Ramazan Canıgür'ün ailelerine ziyarette bulunacak.
(Eskişehir/11.30-18.00)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın açılışına ve bayramlaşma programına iştirak edecek.
(Sivas/13.00/15.00)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı, Dinar, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde bayramlaşma programlarına katılacak.
(Afyonkarahisar/11.00-17.30)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pötürge Çevre Köyleri Derneğinin 15. Futbol Turnuvası Finali'ne iştirak edecek.
(Malatya/15.30)
2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bayramlaşma programlarına katılacak.
(Mersin/11.00-16.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.
(Riyad)
SPOR
1- Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
- Şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 58 kiloda Mertcan Dolmacı, tatamiye çıkacak.
(Muju)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi