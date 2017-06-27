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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Haziran 2017

Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne devam ediyor.

(Bolu) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Safiye Gönül Bayar Huzurevi ile Nasrettin Hoca Çocuk Evi'ni ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılacak, şehit Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir ile şehit polis Ramazan Canıgür'ün ailelerine ziyarette bulunacak.

(Eskişehir/11.30-18.00) 

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın açılışına ve bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Sivas/13.00/15.00) 

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı, Dinar, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde bayramlaşma programlarına katılacak.

(Afyonkarahisar/11.00-17.30)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pötürge Çevre Köyleri Derneğinin 15. Futbol Turnuvası Finali'ne iştirak edecek.

(Malatya/15.30)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bayramlaşma programlarına katılacak.

(Mersin/11.00-16.00) 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

(Riyad)

SPOR

1- Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.

- Şampiyonanın dördüncü gününde Türk sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 58 kiloda Mertcan Dolmacı, tatamiye çıkacak.

(Muju)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.

 

 



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