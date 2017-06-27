09:36, 27 Haziran 2017 Salı

Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Beyaz Saray'da düzenledikleri ortak basın açıklamasında küresel ve bölgesel ölçekte terörle mücadelede etkin iş birliği ve ikili ekonomik ilişkilerde dinamizm vurgusu yaptı.

Hindistan Başbakanı Modi'yi ilk kez Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, konuğuyla önce Oval Ofis'te baş başa görüştü, daha sonra ortak basın açıklamasında değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, "Hindistan'ın, dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu" ifade ederek başlayan Trump, Modi'yi Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileriye götüreceğine inandığını belirtti.

Terörle her kulvarda mücadele etmenin kendileri için öncelik olduğuna dikkati çeken Trump, Hindistan'ın bu konuda ABD'ye kayda değer bir destek sağladığını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

TRUMP'TAN AFGANİSTAN VURGUSU

Afganistan'da devam eden terörle mücadeleye ayrı bir parantez açan Trump, Modi yönetimi ile yakın iş birliği halinde bu ülkedeki güvenlik sorunlarını aşmak ve ülkeye istikrar kazandırabilmek için çalıştıklarını bildirdi.

Hindistan'ın ABD'den yeni uçak alımı noktasında adım atmak üzere olduğunu anlatan Trump, ayrıca enerji alanındaki iş birliğinin de arttığına dikkati çekerek, "Ülkelerimizde yeni istihdamlar oluşturmak, ekonomilerimizi büyütmek ve adil ticari ilişkiler kurmak üzere sizinle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Modi de iki ülke arasındaki "terörle mücadele odaklı" yakın iş birliğinin önemine işaret etti ve "Afganistan'da terör nedeniyle süren istikrarsızlık, ortak kaygımızdır." ifadesini kullandı.

ABD ile Hindistan'ın Afganistan'daki güvenlik sorunlarını aşabilmek için ortak hareket etmeye devam edeceğini anlatan Modi, Trump'a "terörle mücadeleyi önceleyen politikaları"ndan dolayı teşekkür etti.

Ortak basın açıklamasının ardından Trump'ın, Modi ve Hindistan heyeti onuruna akşam yemeği verdiği duyuruldu.