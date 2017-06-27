Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:55, 27 Haziran 2017 Salı
Genel
09:49, 27 Haziran 2017 Salı

  • Paylaş
Otizmin tedavisi beyinde değil bağırsakta
Otizmin tedavisi beyinde değil bağırsakta

Otizmin beyin değil bağırsağa odaklanarak kontrol altına alınabileceği söylendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yeni bir değerlendirme otizmin beyin değil bağırsağa odaklanarak kontrol altına alınabileceği hatta iyileştirilebileceği sonucuna vardı.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ,genellikle, toksinler veya antibiyotikler nedeniyle bağırsaklardaki “iyi” bakteri “kötü” bakteri dengesi bozulduğunda ortaya çıkıyor. Bu dengesizlik bağırsak duvarını geçirgenleştiriyor ve toksinler, hatta sindirilmemiş yiyecekler kana karışarak beyne kadar gidebiliyor.

Birçok çevresel etkinin bağırsak dengesini bozabildiğini, antibiyotiklerden annenin sağlığına, bebeğin ne kadar süre anne sütü aldığına kadar etki ettiğini, 150’den fazla çalışmayı değerlendiren Çin Pekin Üniversitesi ekibinden Dr. Qinrui Li belirtiyor.

Bu sonuca, pek çok otistik çocukta ishal, kabızlık vb bağırsak sorunları görülmesi deneyiminden yola çıkılarak yapılan değerlendirmeyle ulaşıldı. Dr. Qinrui Li nedenin aynı zamanda çözümün de anahtarı olduğunu söylüyor. Bağırsak mikrobiyotasını düzeltmenin, probiyotik, prebiyotik almakla birlikte glutensiz ve kazeinsiz beslenmenin problemi iyileştirmeye kadar gidecek düzelmeler meydana getireceğini de ekliyor.

Bu beslenme değişikliklerinin sosyalliği geliştirdiği, tekrarlanan davranışları azalttığı ve sosyal iletişimi arttırdığı gözlemleniyor. Dr. Li bu sonuçların otizm tedavisinde dönüm noktası olduğunu da belirtiyor.

Çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: http://www.wddty.com/news/2017/06/a-healthy-gut-can-reverse-autism-major-study-fin
ds.html



İlgili Konular otizm Otizmde erken teşhis bağırsak tedavisi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Kazakistan da quot İletişim ve Enformasyon Günü quot ödül töreni
Kazakistan’da "İletişim ve Enformasyon Günü" ödül töreni

Ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi kalkınmasına katkı sağlayan gazeteciler ödüllendirildi
FARC silahlarının tamamını teslim etti
FARC silahlarının tamamını teslim etti

Kolombiya'da yaklaşık 50 yıl silahlı eylem yapan FARC silahların tamamını teslim etti.
Kosova Avrupa Konseyinde ofise sahip oldu
Kosova, Avrupa Konseyinde ofise sahip oldu

Kosova Meclisinin bir heyeti ilk kez uluslararası bir kurumda ofis açarak Avrupa Konseyindeki kurulan ofiste üyelik çalışmalarına devam ediyor
Kiev'de bomba yüklü araç patlatıldı
Kiev'de bomba yüklü araç patlatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil patlaması meydana geldi.
Otizmin tedavisi beyinde değil bağırsakta
Otizmin tedavisi beyinde değil bağırsakta

Otizmin beyin değil bağırsağa odaklanarak kontrol altına alınabileceği söylendi
ABD Senatosu Körfez ülkelerine silah sattırmayacak
ABD Senatosu Körfez ülkelerine silah sattırmayacak

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Corker, "KİK ülkeleri arasında son zamanlardaki anlaşmazlıklar sadece DEAŞ ve İran’a karşı harcanan çabalara zarar veriyor. Bu nedenlerden dolayı gayriresmi inceleme döneminde KİK ülkelerine askeri ekipman satmaya onay vermeden önce mevcut krizi çözmenin ve körfezi tekrar birleştirmenin yolları konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmamız gerekir" dedi
Trump Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü
Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan Trump ile Modi, terörle mücadelede iş birliği ve iki ülke arasındaki ekonomik hacmin artmasının önemini vurguladı
İsrail ordusu Gazze'de 3 noktayı vurdu
İsrail ordusu Gazze'de 3 noktayı vurdu

Hamas sözcüsü Berhum, "İsrail, direnişe ait noktaları hedef almak ve gerilimi tırmandırmak için gerekçe olarak Gazze'den roket atıldığını iddia etti. Bu, İsrail'in tehlikeli ve bilinen bir oyunudur" dedi
quot Kazakistan Türk turistleri bekliyor quot
"Kazakistan Türk turistleri bekliyor"

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Muhamediulı, “Türkiye, Rusya, Çin, İran, Hindistan ve başka gelişmiş ülkelerin Kazakistan’ın yabancı turist piyasasını oluşturmasını bekliyoruz” dedi
İki İtalyan bankası için kurtarma paketi devreye giriyor
İki İtalyan bankası için kurtarma paketi devreye giriyor

İtalya hükümetinden yapılan açıklamada ülkenin önde gelen bankalarından Banca Popolare di Vicenza ve Veneto Banca'nın kurtarılması için ilk aşamada 5 milyar 200 milyon avroluk likidite sağlanmasına karar verildiği belirtildi
Suriye'de savaşa rağmen bayram
Suriye'de savaşa rağmen bayram

Suriye'de rejimin askeri kuşatmada tuttuğu Duma ilçesinde çocukların bayram sevincini yaşayabilmesi için lunapark kuruldu
Kazakistan da Uluslararası Kütüphaneciler Sempozyumu
Kazakistan’da Uluslararası Kütüphaneciler Sempozyumu

Milli Kütüphane Başkanı Toman, "Vefat edenlerle günümüzde yaşayanları buluşturabilirsek gelecek nesillere daha güvenli bir dünya verebiliriz diye düşünüyorum" dedi
Ürdün'de umreden dönenleri taşıyan otobüs kaza yaptı
Ürdün'de umreden dönenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Umre ibadetini yaparak kutsal topraklardan dönen ve 50 Ürdün vatandaşını taşıyan otobüs, Ürdün sınırları içindeki Müselles El-Memuriye bölgesinde bu sabah trafik kazası yaptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti 38 kişi yaralandı
Myanmar ordusundan çocuk asker kullanan personele ceza
Myanmar ordusundan çocuk asker kullanan personele ceza

Ülkede, 500'den fazla asker reşit olmayan çocukları silah altına aldıkları gerekçesiyle rütbe düşürme ve hapis cezası aldı
Güney Kore sahil güvenliği Kuzey Kore teknesini kurtardı
Güney Kore sahil güvenliği Kuzey Kore teknesini kurtardı

Japon Denizi'nin güneyinde motoru duran ve akıntıya kapılarak sürüklenen tekne, Güney Kore sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya ulaştırıldı
Trump'ın seyahat yasağına 'kısmi' izin
Trump'ın seyahat yasağına 'kısmi' izin

AFP haber ajansı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdiğini açıkladı.

Haberler

Otizmde erken teşhis ve tedavi imkanı
Otizmde erken teşhis ve tedavi imkanı

Down sendromlu gençler "asker" oldu
Down sendromlu gençler quot asker quot oldu

Mersin'de otizmlilere özel tenis kursu
Mersin'de otizmlilere özel tenis kursu

Otizmli çocuklar için 'özel kurul' geliyor
Otizmli çocuklar için 'özel kurul' geliyor

TİKA'dan Kırgızistan’daki otizmli çocuklara destek
TİKA'dan Kırgızistan daki otizmli çocuklara destek

Bakan Kaya, otizmli çocuklarla bir araya geldi
Bakan Kaya otizmli çocuklarla bir araya geldi

Down sendromlu çocuklar "Farkındalık" için koştu
Down sendromlu çocuklar quot Farkındalık quot için koştu

De Niro'nun otizmli oğluna civalı aşı iddiası
De Niro'nun otizmli oğluna civalı aşı iddiası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 