09:49, 27 Haziran 2017 Salı

Otizmin tedavisi beyinde değil bağırsakta

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yeni bir değerlendirme otizmin beyin değil bağırsağa odaklanarak kontrol altına alınabileceği hatta iyileştirilebileceği sonucuna vardı.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ,genellikle, toksinler veya antibiyotikler nedeniyle bağırsaklardaki “iyi” bakteri “kötü” bakteri dengesi bozulduğunda ortaya çıkıyor. Bu dengesizlik bağırsak duvarını geçirgenleştiriyor ve toksinler, hatta sindirilmemiş yiyecekler kana karışarak beyne kadar gidebiliyor.

Birçok çevresel etkinin bağırsak dengesini bozabildiğini, antibiyotiklerden annenin sağlığına, bebeğin ne kadar süre anne sütü aldığına kadar etki ettiğini, 150’den fazla çalışmayı değerlendiren Çin Pekin Üniversitesi ekibinden Dr. Qinrui Li belirtiyor.

Bu sonuca, pek çok otistik çocukta ishal, kabızlık vb bağırsak sorunları görülmesi deneyiminden yola çıkılarak yapılan değerlendirmeyle ulaşıldı. Dr. Qinrui Li nedenin aynı zamanda çözümün de anahtarı olduğunu söylüyor. Bağırsak mikrobiyotasını düzeltmenin, probiyotik, prebiyotik almakla birlikte glutensiz ve kazeinsiz beslenmenin problemi iyileştirmeye kadar gidecek düzelmeler meydana getireceğini de ekliyor.

Bu beslenme değişikliklerinin sosyalliği geliştirdiği, tekrarlanan davranışları azalttığı ve sosyal iletişimi arttırdığı gözlemleniyor. Dr. Li bu sonuçların otizm tedavisinde dönüm noktası olduğunu da belirtiyor.

Çeviri: Nurçin Çağlar



Kaynak: http://www.wddty.com/news/2017/06/a-healthy-gut-can-reverse-autism-major-study-fin

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