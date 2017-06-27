Kiev'de bomba yüklü araç patlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde bir aracın infilak etmesi sonucu araçtaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kiev Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Kiev şehir merkezinde bulunan Solomenska ve Alekseeyvska caddelerinin kesiştiği kavşakta bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Artem Şevçenko, patlama sonucu araçta bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askeri personelin öldüğünü açıkladı.
Olay yeri ekiplerinin patlamanın nedenini araştırdıkları kaydedildi.
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