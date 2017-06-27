10:22, 27 Haziran 2017 Salı

Kiev'de bomba yüklü araç patlatıldı





Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil patlaması meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde bir aracın infilak etmesi sonucu araçtaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kiev Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Kiev şehir merkezinde bulunan Solomenska ve Alekseeyvska caddelerinin kesiştiği kavşakta bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Artem Şevçenko, patlama sonucu araçta bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askeri personelin öldüğünü açıkladı. Olay yeri ekiplerinin patlamanın nedenini araştırdıkları kaydedildi.

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