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Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre; 8 kentte sağanak yağış bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak ve sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



İlgili Konular sağanak yağış
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