Meteoroloji'den sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak ve sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Eski Sincan savcısı Dursun Aygör hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianamede, "Adem" kod adlı gizli tanığın Ergenekon davası ve 17/25 Aralık süreciyle ilgili bilgilerin olduğu ifadesine yer verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre; 8 kentte sağanak yağış bekleniyor
Belçika Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Reynders ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Zagreb'de bir araya geldi
Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle, 4 köy ve 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ayvalık'ta makilik alanda çıkan yangında 2 dönümlük alan zarar gördü
"Martı Bisikletli Polis Timi", yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Uzunyalı mevkisinde ve Halk Plajı'nda sahil boyunca güvenliği sağlıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek "OHAL devam etmelidir" dedi
Silivri Cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla birinci dereceden yakınlarıyla açık görüş izni verildi
Belçika'da yaşayan bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden ilettiği, "babasının Eskişehir'deki mezarına çiçek dikilmesi" isteğini Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerine getirdi
İZTO Başkanı Demirtaş, "(Uzundere'deki rekreasyon alanında bulunan) Nasreddin Hoca heykeli buradan kaldırılmalıdır. İzmir’in ana aksında kente giriş noktasında bir heykel yapılacak ise İzmir'in bir simgesi veya İzmir'e simge olabilecek bir heykel olmalıdır" dedi
Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sao Paulo'ya tarifeli kargo seferine başlayan Turkish Cargo'nun ilk uçağı Uluslararası Guarulhos havaalanına ulaştı
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki "Şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yücel Yılmaz-124" operasyonunda teröristlere ait 5 kilogramlık EYP düzeneği ele geçirildi
AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın yarın yapılacağı bildirildi