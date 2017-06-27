10:38, 27 Haziran 2017 Salı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak ve sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.