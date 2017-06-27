10:40, 27 Haziran 2017 Salı

Kosova, Avrupa Konseyinde ofise sahip oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Meclis Başkan yardımcısı ve AB İstikrar ve Ortaklık Komisyonu Başkan Xhavit Haliti yönetiminde bir heyet Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenmekte olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin çalışmalarına katılıyor.



Kosova Meclisi heyetine Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin oturumunda ilk kez yer verilmiş bulunuyor. Kosova aynı zamanda bir uluslararası kurum içinde ilk kez ofise de sahip oldu.

Bu gelişmeyle ilgili sunulan basın açıklamasında, Kosova’nın AB ve Avrupa Konseyinde diğer ülkelerle eşit üye olması için çabaların devam edeceği belirtildi.