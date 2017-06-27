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Kazakistan’da "28 Haziran İletişim ve Enformasyon Günü" dolayısıyla ülkenin sosyo-ekonomik, siyasi ve toplumsal kalkınmasında önemli rol oynayan gazetecilere ödül verildi.
Başkent Astana'da Cumhurbaşkanlığı Akorda Sarayı'nda yapılan ödül törenine Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova’nın yanı sıra ödüle layık görülen gazeteciler katıldı.
Abdikalikova, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin tüm alanlarda bilgi sağladığını belirterek, olaylara tarafsız, verimli ve analitik yaklaşımın öncelikli unsurlar olarak kalacağını söyledi.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in bazı yerel medya kuruluşlarının ve gazetecilerin ödüllendirilmesiyle ilgili kararı okundu.
Kararda ülkenin sosyal, ekonomik, siyasi ve toplumsal kalkınmasında bilgi desteğinin verilmesinde medya kuruluşlarının önemi vurgulanarak, Ödül Komisyonu'nun söz konusu alanlarda katkı sağlayan gazetecilere ödül ve teşekkür belgeleri verilmesini kararlaştırdığı ifade edildi.
Gazetecilere ödüllerini takdim eden Devlet Sekreteri Abdikalikova, tüm gazetecilerin İletişim ve Enformasyon Günü'nü kutladı.
Kazakistan’da basın ile ilgili ilk kanunun kabul edildiği tarih olan 28 Haziran, ülkede İletişim ve Enformasyon Günü olarak kutlanıyor
Ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi kalkınmasına katkı sağlayan gazeteciler ödüllendirildi
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