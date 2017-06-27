Güncelleme: 01:51, 28 Haziran 2017 Çarşamba

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki bir mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında acil yardım ekibinden bir Filistinlinin yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin Tıbbi Yardımlaşma Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derneğimizin bir gönüllüsü Beytüllahim yakınlarında bulunan Dehişe Mülteci Kampı'nda görevini sürdürürken İsrail askerlerinin yakın mesafeden gerçek mermiyle ateş açması sonucu ayağından yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı ifade edildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre de İsrail askerleri, Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı. Baskın sırasında evlere zarar veren ve bir kişiyi gözaltına alan İsrail askerleriyle buna tepki gösteren Filistinli gençler arasında arbede çıktı. Filistinliler, kendilerine göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale eden İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlileri, sık sık evlerine baskınlar düzenleyerek çeşitli suçlamalarla gözaltına alıyor. Resmi rakamlara göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.