Satürn'ün aydınlanma çizgisi görüntülendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini, gezegenin aydınlanma çizgisini fotoğrafladı.
NASA'nın internet sitesinde yayınlanan fotoğraf karesinde, aydınlanma çizgisinin ekvatoral eksende, gezegenin halkalarına düşey olarak eğik açıyla çekildiği görülüyor.
Gezegenin karanlıkta kalan bölümünden, ters ışıkta çekilen fotoğraf karesinde, Satürn'ün halkaları karanlık bir bant gibi ön planı kaplıyor.
İnternet sitesinde yer alan bilgide, fotoğrafın 31 Mart 2017 tarihinde, Satürn'e yaklaşık 1 milyon kilometre mesafeden çekildiği belirtildi.
Satürn'de bir gün 10 saat 42 dakika sürüyor.
NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalyan Uzay Ajansı ile ortak projesi olan Cassini misyonu, NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülüyor. Aracın görüntüleme sistemleri ise Colorado'daki Uzay Bilimi Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor.
Satürn'ün aydınlanma çizgisinin ekvatoral eksende, gezegenin halkalarına düşey olarak eğik açıyla çekildiği görülüyor.
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