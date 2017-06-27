Güncelleme: 19:09, 27 Haziran 2017 Salı

"NATO, Türkiye ile güçlü ilişkileri öncelikli tutuyor"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, NATO'nun Türkiye ile güçlü ilişkiler yürütmeyi öncelikli tuttuğunu, Türkiye'nin iç güvenlik anlamında diğer ülkelerden çok daha fazla tehditle mücadele ettiğini unutmamak gerektiğini söyledi.

Politico dergisine konuşan Pavel, Rusya tehdidi ve Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pavel, Türkiye'deki gelişmeleri ülkenin bulunduğu şartlar bağlamında ele almak gerektiğini, güvenlik anlamında Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran daha fazla tehdit altında olduğunu göz ardı etmemek gerektiğini kaydetti.

Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmenin NATO için önemli olduğunu kaydeden Pavel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO, Türkiye ile güçlü ilişkileri öncelikli tutuyor. Türkiye, NATO'nun karşı karşıya kaldığı sınamalara birebir maruz kalıyor. Bir taraftan Rusya tehdidi, diğer taraftan da terörizm, aşırıcılık ve göç gibi devlet dışı aktörlerden kaynaklanan tehditlerden Türkiye ciddi anlamda ve doğrudan etkileniyor. Türkiye'yi desteklenmesi gereken önemli bir NATO müttefiki olarak görüyoruz."

RUSYA TEHDİDİ BÜYÜYOR

Orgeneral Pavel, Rusya'nın askeri varlığının giderek artığını bildirdi.

NATO'nun Kırım'ın ilhakı gibi bir durumun tekrarına izin vermemek için Rusya'nın her askeri adımını takip ettiğini belirten Pavel, "Rusya'nın ne niyetle askeri gücünü artırdığını tam olarak bilmiyoruz." dedi.

Rusya'nın Kaliningrad ve Kırım bölgelerinde nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze yerleştirdiğine dair raporlar bulunduğunu ifade eden Pavel, "Bizi kaygılandıran bazı hususlar var ve hazırlıklı olmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Pavel, Rusya'nın geniş ve kapsamlı şekilde ordusunu modernize ettiğini, hiçbir NATO müttefikinin Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı benzer bir tehditle mücadele etmek zorunda kalmaması için hazırlık ve kabiliyet anlamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

NATO'nun terörizmle mücadele alanında da önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Pavel, ittifakın sadece devlet aktörlerinden kaynaklanan tehditlere odaklanma lüksünün bulunmadığını vurguladı.