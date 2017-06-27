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ABD, Suriye'de 42 sivili öldürdü iddiası
ABD, Suriye'de 42 sivili öldürdü iddiası

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusuna düzenlenen saldırıda, 42 sivilin öldürdüğü iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye'nin doğusuna düzenlenen saldırıda, 42 sivilin öldürüldüğünü öne sürdü.



İlgili Konular ABD Suriye
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