Avrupa Birliği'nden Google'a rekor ceza

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrupa Birliği'nin (AB) tekelcilik karşıtı düzenlemeleri kapsamında, internet devi Google'a 2.42 milyar dolar değerinde ceza kesildiği bildirildi. Avrupa Komisyonu, dünyanın en popüler internet arama motoruna, kendi alışveriş servisi hizmetini aramalarda ön plana çıkarmayı kesmesi için 90 gün mühlet tanırken, aksi takdirde Alphabet ismini taşıyan Google'ın ana şirketine günlük ortalama küresel cirosunun yüzde 5'i kadar ceza kesileceği uyarısı yapıldı.
Komisyonun tespitine göre, Google, kendi alışveriş servisi hizmetine aramalarda sistematik olarak ilk sıralarda yer verirken, rakip şirketleri daha alt sonuçlarda gösteriyor. Avrupa Rekabet Komisyonu üyesi Margrethe Vestager yayınladığı açıklamada, "Google'ın yaptığı şey, AB'nin anti tekel düzenlemelerine göre yasadışı. Diğer şirketlerin rekabet etme ve yenilik yapma şansını engelliyor. Ve en önemlisi Avrupalı tüketicilerin, gerçek hizmet seçeneğine ulaşma ve yenilikçiliğe dair tam fayda sağlama hakkını engelliyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan söz konusu kararın, 7 yıllık uzun bir soruşturmanın ardından alındığına dikkat çekildi. Bu süreçte TripAdvisor, Yelp, Foundem gibi ABD'li ve İngiliz fiyat karşılaştırma sitelerinin şikayetlerinin de dikkate alındığı belirtiliyor. Daha önce ABD'li çip üreticisi Intel, AB'nin anti-tekel düzenlemeleri kapsamında 1.6 milyar Euro'luk cezaya çarptırılmıştı.
Arnavutluk'taki oyların yüzde 48,30'unu alan Arnavutluk Sosyalist Partisi hükümeti tek başına kurabilecek
İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını hiçbir şekilde tanımayacağız" dedi
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesi nedeniyle hazırlıklar sürüyor
Avrupa Birliği'nin tekelcilik karşıtı düzenlemeleri kapsamında, internet devi Google'a 2.42 milyar dolar değerinde ceza kesildiği bildirildi.
Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan ancak sömürüldüğü için, kıtanın sahip olduğu doğal kaynakları kullanamayan Afrika halkı bugün yoksullukla mücadele ederken Batılı devletlerin iç savaş kışkırtıcılığı ile yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmesi hala devam ediyor
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusuna düzenlenen saldırıda, 42 sivilin öldürdüğü iddia edildi
Srebrenitsa'da Boşnakları ölüme terk eden Hollanda askerleri hakkında karar verildi
Ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi kalkınmasına katkı sağlayan gazeteciler ödüllendirildi
Kolombiya'da yaklaşık 50 yıl silahlı eylem yapan FARC silahların tamamını teslim etti.
Kosova Meclisinin bir heyeti ilk kez uluslararası bir kurumda ofis açarak Avrupa Konseyindeki kurulan ofiste üyelik çalışmalarına devam ediyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil patlaması meydana geldi.
Otizmin beyin değil bağırsağa odaklanarak kontrol altına alınabileceği söylendi
Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Corker, "KİK ülkeleri arasında son zamanlardaki anlaşmazlıklar sadece DEAŞ ve İran’a karşı harcanan çabalara zarar veriyor. Bu nedenlerden dolayı gayriresmi inceleme döneminde KİK ülkelerine askeri ekipman satmaya onay vermeden önce mevcut krizi çözmenin ve körfezi tekrar birleştirmenin yolları konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmamız gerekir" dedi
Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan Trump ile Modi, terörle mücadelede iş birliği ve iki ülke arasındaki ekonomik hacmin artmasının önemini vurguladı
Hamas sözcüsü Berhum, "İsrail, direnişe ait noktaları hedef almak ve gerilimi tırmandırmak için gerekçe olarak Gazze'den roket atıldığını iddia etti. Bu, İsrail'in tehlikeli ve bilinen bir oyunudur" dedi
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Muhamediulı, “Türkiye, Rusya, Çin, İran, Hindistan ve başka gelişmiş ülkelerin Kazakistan’ın yabancı turist piyasasını oluşturmasını bekliyoruz” dedi