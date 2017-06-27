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Avrupa Birliği
Güncelleme: 15:16, 27 Haziran 2017 Salı

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Avrupa Birliği'nden Google'a rekor ceza
Avrupa Birliği'nden Google'a rekor ceza

Avrupa Birliği'nin tekelcilik karşıtı düzenlemeleri kapsamında, internet devi Google'a 2.42 milyar dolar değerinde ceza kesildiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin (AB) tekelcilik karşıtı düzenlemeleri kapsamında, internet devi Google'a 2.42 milyar dolar değerinde ceza kesildiği bildirildi. Avrupa Komisyonu, dünyanın en popüler internet arama motoruna, kendi alışveriş servisi hizmetini aramalarda ön plana çıkarmayı kesmesi için 90 gün mühlet tanırken, aksi takdirde Alphabet ismini taşıyan Google'ın ana şirketine günlük ortalama küresel cirosunun yüzde 5'i kadar ceza kesileceği uyarısı yapıldı.

Komisyonun tespitine göre, Google, kendi alışveriş servisi hizmetine aramalarda sistematik olarak ilk sıralarda yer verirken, rakip şirketleri daha alt sonuçlarda gösteriyor. Avrupa Rekabet Komisyonu üyesi Margrethe Vestager yayınladığı açıklamada, "Google'ın yaptığı şey, AB'nin anti tekel düzenlemelerine göre yasadışı. Diğer şirketlerin rekabet etme ve yenilik yapma şansını engelliyor. Ve en önemlisi Avrupalı tüketicilerin, gerçek hizmet seçeneğine ulaşma ve yenilikçiliğe dair tam fayda sağlama hakkını engelliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu kararın, 7 yıllık uzun bir soruşturmanın ardından alındığına dikkat çekildi. Bu süreçte TripAdvisor, Yelp, Foundem gibi ABD'li ve İngiliz fiyat karşılaştırma sitelerinin şikayetlerinin de dikkate alındığı belirtiliyor. Daha önce ABD'li çip üreticisi Intel, AB'nin anti-tekel düzenlemeleri kapsamında 1.6 milyar Euro'luk cezaya çarptırılmıştı.



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