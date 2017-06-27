Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı.
Muju kentindeki şampiyonada Türk tekvandocu, finalde ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.
Rakibi karşısında ilk raundu 0-0 geçen Nur Tatar, ikinci rauntta ise 2-1'lik skorla geriye düştü. Son rauntta rakibi karşısında atak bir mücadele sergileyen Türk sporcu, maçtan 6-4 galip ayrılarak ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Milli sporcu, dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 120 puan ekleyerek büyük bir avantaj elde etti.
Uludere'de üs bölgemize düzenlenen terör saldırısında 3 askerimiz şehit oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak Metina bölgesindeki PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında 1 korugan ile 3 silah mevzisinin imha edildiği ve 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez vefat etti
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcu Nur Tatar Askari altın madalyanın sahibi oldu
Eski Sincan savcısı Dursun Aygör hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianamede, "Adem" kod adlı gizli tanığın Ergenekon davası ve 17/25 Aralık süreciyle ilgili bilgilerin olduğu ifadesine yer verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre; 8 kentte sağanak yağış bekleniyor
Belçika Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Reynders ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Zagreb'de bir araya geldi
Karakoçan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle, 4 köy ve 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ayvalık'ta makilik alanda çıkan yangında 2 dönümlük alan zarar gördü
"Martı Bisikletli Polis Timi", yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Uzunyalı mevkisinde ve Halk Plajı'nda sahil boyunca güvenliği sağlıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek "OHAL devam etmelidir" dedi
Silivri Cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla birinci dereceden yakınlarıyla açık görüş izni verildi
Belçika'da yaşayan bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden ilettiği, "babasının Eskişehir'deki mezarına çiçek dikilmesi" isteğini Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerine getirdi
İZTO Başkanı Demirtaş, "(Uzundere'deki rekreasyon alanında bulunan) Nasreddin Hoca heykeli buradan kaldırılmalıdır. İzmir’in ana aksında kente giriş noktasında bir heykel yapılacak ise İzmir'in bir simgesi veya İzmir'e simge olabilecek bir heykel olmalıdır" dedi