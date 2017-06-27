16:13, 27 Haziran 2017 Salı

Timaş Yayınları GYY'si İhsan Sönmez vefat etti





Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez vefat etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez, tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti. Çeşitli dergilerde yazarlık yapan ve e-kitap ile dijital yayıncılık konusunda da çalışmalar yürüten Sönmez, kanser tedavisi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde vefat etti. Sönmez'in cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayvansaray'daki kabristanda toprağa verilecek. Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez'in kardeşi olan İhsan Sönmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.