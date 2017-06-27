16:42, 27 Haziran 2017 Salı

G20 zirvesine doğru

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek G20 zirvesi için hazırlıklar devam ediyor.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, kentte G20 zirvesi boyunca yaklaşık 15 bin polisin görev yapacağı ve bunlar için 185 bin erzak çantasının hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte yakın korumalar dahil görev yapacak polis sayısının ise yaklaşık 19 bin civarında olduğu bildirildi.

Polis Sözcüsü Ralf Martin Meyer, bu görevin Hamburg tarihindeki en büyük görev olduğunu ifade etti.

KONYETNER MAHKEMELER

G20 zirvesi nedeniyle Almanya'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 8 bin göstericinin Hamburg'a gelmesi bekleniyor.

Hamburg Savcılığı olası olaylar için geniş önlemler alındığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, konteynerlerde geçici mahkemeler kurulacak ve bu mahkemelerde 24 saat yargılama yapılabilecek.

140 savcının görev yapacağı geçici mahkemelerde 8 ayrı duruşmayı aynı anda yapmak mümkün olacak. Mahkemelerde suçu sabit görülen kişilerin yanı sıra polisin suç işlemesinden şüphe ettiği kişiler de hakim karşısına çıkarılacak.

Konteyner gözaltı merkezinin 400 kişilik olduğu belirtilen açıklamada, 50 tek kişilik ve birden fazla kişinin tutulabileceği 70 hücreden oluştuğu kaydedildi. Dört konteynerde ise gözaltına alınanlar avukatları ile görüşebilecek.

Tıbbi müdahaleler için konteynerlerin ikisinin kullanılacağı aktarıldı.

Öte yandan zirveden bir gün önce "G20: Cehenneme hoş geldiniz" sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek.

GAZETECİ ORDUSU KURULACAK

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, G20 zirvesi için 65 ülkeden yaklaşık 4 bin 800 gazetecinin akreditasyon işlemlerini yaptırdığını ve bunun da bir rekor olduğunu söyledi.

Seibert ancak bu gazetecilerin hepsinin Hamburg'a gelmesinin beklenmediğini ifade etti.

ZİRVE ÖNCESİ POLİSTEN UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR

Alman medyasında yer alan haberlerde, Berlin'den destek olarak gönderilen bazı polislerin Hamburg'da kaldıkları mekanda uygunsuz davranışlarda bulunduğu, bu kişilerin Berlin'e geri gönderildiği belirtildi.

Berlin Polis Sözcüsü Thomas Neuendorf, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Açıkça arkadaşlarımızın orada yaptıkları çok utandırıcı.'' dedi.