G20 zirvesine doğru

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek G20 zirvesi için hazırlıklar devam ediyor.
Hamburg polisinden yapılan açıklamada, kentte G20 zirvesi boyunca yaklaşık 15 bin polisin görev yapacağı ve bunlar için 185 bin erzak çantasının hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, kentte yakın korumalar dahil görev yapacak polis sayısının ise yaklaşık 19 bin civarında olduğu bildirildi.
Polis Sözcüsü Ralf Martin Meyer, bu görevin Hamburg tarihindeki en büyük görev olduğunu ifade etti.
KONYETNER MAHKEMELER
G20 zirvesi nedeniyle Almanya'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 8 bin göstericinin Hamburg'a gelmesi bekleniyor.
Hamburg Savcılığı olası olaylar için geniş önlemler alındığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, konteynerlerde geçici mahkemeler kurulacak ve bu mahkemelerde 24 saat yargılama yapılabilecek.
140 savcının görev yapacağı geçici mahkemelerde 8 ayrı duruşmayı aynı anda yapmak mümkün olacak. Mahkemelerde suçu sabit görülen kişilerin yanı sıra polisin suç işlemesinden şüphe ettiği kişiler de hakim karşısına çıkarılacak.
Konteyner gözaltı merkezinin 400 kişilik olduğu belirtilen açıklamada, 50 tek kişilik ve birden fazla kişinin tutulabileceği 70 hücreden oluştuğu kaydedildi. Dört konteynerde ise gözaltına alınanlar avukatları ile görüşebilecek.
Tıbbi müdahaleler için konteynerlerin ikisinin kullanılacağı aktarıldı.
Öte yandan zirveden bir gün önce "G20: Cehenneme hoş geldiniz" sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek.
GAZETECİ ORDUSU KURULACAK
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, G20 zirvesi için 65 ülkeden yaklaşık 4 bin 800 gazetecinin akreditasyon işlemlerini yaptırdığını ve bunun da bir rekor olduğunu söyledi.
Seibert ancak bu gazetecilerin hepsinin Hamburg'a gelmesinin beklenmediğini ifade etti.
ZİRVE ÖNCESİ POLİSTEN UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR
Alman medyasında yer alan haberlerde, Berlin'den destek olarak gönderilen bazı polislerin Hamburg'da kaldıkları mekanda uygunsuz davranışlarda bulunduğu, bu kişilerin Berlin'e geri gönderildiği belirtildi.
Berlin Polis Sözcüsü Thomas Neuendorf, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Açıkça arkadaşlarımızın orada yaptıkları çok utandırıcı.'' dedi.
Arnavutluk'taki oyların yüzde 48,30'unu alan Arnavutluk Sosyalist Partisi hükümeti tek başına kurabilecek
İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını hiçbir şekilde tanımayacağız" dedi
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesi nedeniyle hazırlıklar sürüyor
Avrupa Birliği'nin tekelcilik karşıtı düzenlemeleri kapsamında, internet devi Google'a 2.42 milyar dolar değerinde ceza kesildiği bildirildi.
Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan ancak sömürüldüğü için, kıtanın sahip olduğu doğal kaynakları kullanamayan Afrika halkı bugün yoksullukla mücadele ederken Batılı devletlerin iç savaş kışkırtıcılığı ile yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmesi hala devam ediyor
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusuna düzenlenen saldırıda, 42 sivilin öldürdüğü iddia edildi
Srebrenitsa'da Boşnakları ölüme terk eden Hollanda askerleri hakkında karar verildi
Ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi kalkınmasına katkı sağlayan gazeteciler ödüllendirildi
Kolombiya'da yaklaşık 50 yıl silahlı eylem yapan FARC silahların tamamını teslim etti.
Kosova Meclisinin bir heyeti ilk kez uluslararası bir kurumda ofis açarak Avrupa Konseyindeki kurulan ofiste üyelik çalışmalarına devam ediyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobil patlaması meydana geldi.
Otizmin beyin değil bağırsağa odaklanarak kontrol altına alınabileceği söylendi
Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Corker, "KİK ülkeleri arasında son zamanlardaki anlaşmazlıklar sadece DEAŞ ve İran’a karşı harcanan çabalara zarar veriyor. Bu nedenlerden dolayı gayriresmi inceleme döneminde KİK ülkelerine askeri ekipman satmaya onay vermeden önce mevcut krizi çözmenin ve körfezi tekrar birleştirmenin yolları konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmamız gerekir" dedi
Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan Trump ile Modi, terörle mücadelede iş birliği ve iki ülke arasındaki ekonomik hacmin artmasının önemini vurguladı
Hamas sözcüsü Berhum, "İsrail, direnişe ait noktaları hedef almak ve gerilimi tırmandırmak için gerekçe olarak Gazze'den roket atıldığını iddia etti. Bu, İsrail'in tehlikeli ve bilinen bir oyunudur" dedi
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Muhamediulı, “Türkiye, Rusya, Çin, İran, Hindistan ve başka gelişmiş ülkelerin Kazakistan’ın yabancı turist piyasasını oluşturmasını bekliyoruz” dedi