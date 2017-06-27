16:50, 27 Haziran 2017 Salı

Türkiye'den Moğol polislere eğitim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Moğol polislere Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitim Programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Moğol polislere Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri konulu eğitim programı verdi. Eğitime, Moğolistan Emniyet Genel Müdürlüğünden 15 yönetici emniyet amiri katıldı.

Programda katılımcılara Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi 4. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Ayasılı ve Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yardımcı Doç. Dr. Seda Özyıldız tarafından bir hafta süreyle eğitim verildi.

Bu kapsamda liderlik kavramı ve lider-yönetici ayrımı, kriz yönetiminde liderlik, müzakere teknikleri, durumsal teknik uygulamaları, liderlikte iletişim becerileri, toplantı ve zaman yönetimi, proje ve ekip yönetimi, personel yönetimi ve liderlikte kişisel gelişim konularında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları Türkiye'nin Ulanbatur Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal, TİKA Ulanbatur Koordinatörü Veysel Çiftci ve Moğolistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Polis Albay Ç. Boldbaatar'ın katıldığı törenle verildi.