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İtalya'dan "Kırım" çıkışı
İtalya'dan

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını hiçbir şekilde tanımayacağız" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, ülkesinin, Ukrayna toprağı olan Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının hiçbir şekilde tanımayacağını söyledi.

Bakan Alfano, Dışişleri Bakanlığında Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin’i ağırladı.

İki bakan görüşmede, İtalya-Ukrayna ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Alfano, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizlerden biri olan Kırım’ın ilhakı hakkında, "İtalya’nın Kırım’a dair pozisyonu her zaman olduğu gibi aynı; Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını hiçbir şekilde tanımayacağız." dedi.

İtalyan Bakan, ülkesinin Kırım konusundaki tavrının hem Avrupa hem G7 nezdinde açık ve kati olduğuna dikkati çekerek, "Tanıyor olsak bu haber olurdu." ifadesini kullandı.

Alfano, Klimkin ile birlikte ikili ilişkileri de ele aldıklarını ve özellikle iki ülke arasında kültürel ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Ukraynalı Bakan Klimkin de ülkesinin, Rusya ile yaşadığı krize çözüm bulmak maksatlı oluşturulan Normandiya Formatı’nı, Almanya’daki G20 Zirvesi’nden önce bir araya getirmek istediğini dile getirerek, "Ukrayna, bir an önce yüksek düzeyde Normandiya Formatı'nda telekonferans düzenlemek için çalışıyor. Umuyoruz ki, bu en kısa sürede gerçekleşir. Sorunlar açık şekilde tartışılmalı. Her şeyden önce güvenliği garanti etmek, sivillere yönelik ateşi önlemek ve yüksek güvenliği temin etmesi için AGİT’in etkinliğini arttırmak lazım." şeklinde konuştu.

"Rusya’nın, Minsk Anlaşması'nı daha fazla saptırma imkanı olmamalı” diyen Ukraynalı Bakan, anlaşmanın Donbas bölgesinde ve Ukrayna-Rusya sınırında ateşkesin sağlanması, milis güçlerin çekilmesi, AGİT kontrolünün etkin kılınması, rehinelerin serbest kalması ve seçimleri kapsadığını hatırlatarak, “Sadece bu seçimler, Donbas’ta Rusya’nın işgali altında acı çekerek yaşayanlara bir ses verebilir." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular İtalya Kırım Rusya
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