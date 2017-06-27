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Güncelleme: 20:01, 27 Haziran 2017 Salı

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Türkiye'nin emekli haritası çıkartıldı
Türkiye'nin emekli haritası çıkartıldı

"Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması"na göre, emeklilerin yüzde 20,9'u İstanbul'da yaşıyor, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en yoğun emekli nüfusuna sahip iller arasında.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Buna göre, 8 milyon 140 bin emeklinin yaklaşık yüzde 21'i İstanbul'da yaşıyor.

TÜED'in araştırmasına göre, Türkiye genelinde 8 milyon 140 bin 214 kişi emekli statüsüyle Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor. Bunların 1 milyon 703 bin 683'ü yani yüzde 20,9'u İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'daki emeklilerin 1 milyon 327 bin 729'u işçi, 191 bin 540'ı Bağkur, 184 bin 414'ü de memur emeklisi statüsünde bulunuyor.

İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, 656 bin 141 kişiyle Ankara, 641 bin 955 kişiyle İzmir, 358 bin 632 bin kişiyle Bursa ve 229 bin 408 kişiyle Antalya olarak sıralanıyor.

Balıkesir, İzmir, Bursa, Ankara ve Manisa, emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olurken, 1 milyon 196 bin 176 nüfuslu Balıkesir ile 4 milyon 223 bin 545 nüfuslu İzmir'in yaklaşık yüzde 15'i emeklilerden oluşuyor.

Emeklilerin şehir tercihlerinde sağlık hizmetlerine erişim etkili

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilerin, toplumun önemli bir kesimini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında örgütü bulunan ve yaklaşık 1 milyon üyeye sahip TÜED'in emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Ergün, tüm emeklilere daha iyi hizmet verebilmek için "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması"nı yaptıklarını bildirdi.

Araştırmaya göre, emeklilerin başta sağlık olmak üzere sosyal hizmetlerden yararlanmak için büyükşehirleri tercih ettiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 milyon nüfusa sahip İstanbul'da 1 milyon 703 bin 683 emekli yaşıyor. Yani İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 11'i emeklilerden oluşuyor. Ankara ve Konya'yı bir kenarda tutarsak, emeklilerin İstanbul'un ardından ağırlıklı olarak denize kıyısı olan illerde yaşadığı görülüyor. Balıkesir ve İzmir başta olmak üzere Antalya, Adana, Bursa ve Kocaeli gibi denize kıyısı olan iller emeklilerimiz tarafından tercih ediliyor. Bunda emeklilerin sağlık hizmetlerine kolay erişme isteği ile stresten uzak bir ortamı tercih etmesinin yanında iklim koşullarının da etkili olduğunu düşünüyoruz."



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