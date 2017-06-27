"Almanya'da ABD karşıtı strateji yok"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Amerika’da Avrupa ve Almanya karşıtı bir politika planlayan stratejistlerin bulunduğunu söyledi.
Gabriel, başkent Berlin’de Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz ve hükümette yer alan SPD’li bakanlarla son 4 yılın yasama dönemini değerlendirdi.
ABD ile ilişkilerin gelecekte nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine Gabriel, şunları kaydetti:
“ABD karşıtı herhangi bir strateji yok, hele hele Alman hükümetinin ancak Amerika’da Avrupa karşıtı ve Almanya karşıtı bir politika planlayan stratejistler var. Bunu zekice bulmuyoruz. Bu, ABD’nin, dünya ticaretinin ve barışın çıkarına değil.”
Alman hükümetinin kendi görüşlerini öz güvenli şekilde savunacağını ancak Amerikalılara da ellerini uzatacaklarını dile getiren Gabriel, “ABD’yi zorla Avrupa’dan ayrıştırmak istemiyoruz." diye konuştu.
Gabriel, yine de "ABD politikasının arkasına takılmayacaklarını" belirtti.
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Gabriel, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda neler yapacaklarına ilişkin bir soru üzerine de sadece İncirlik’i değil başka konuları da konuşmak için kısa bir süre önce Ankara’ya gittiğini anımsattı.
İş birliği konusunda Türkiye’ye sunacakları bir dizi imkanın bulunduğunu belirten Gabriel, “Sadece Gümrük Birliği’ni düşünün ancak bir ön koşul var. Ön koşul, Türkiye’nin hukuk devleti yükümlülüklerini yerine getirmesi.” ifadesini kullandı.
Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını istediklerini ifade eden Gabriel, bunun ana şart olduğunu savundu.
SPD Genel Başkanı Schulz, SPD’li bakanların başarılı çalışma yaptıklarını dile getirerek, koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin birçok şeyi engellememesi durumunda Almanya’nın geleceğinin şekillenmesinin daha başarılı olabileceği yorumunu yaptı.
Partisinin bakanlarının bu yasama dönemindeki çalışmalarını ve çıkarılan yasaları anlatan Schulz, ülkenin 4 yıllık politikasının SPD’nin imzasını taşıdığını kaydetti.
Schulz, Başbakan Angela Merkel’in eşcinsel evliliklerle ilgili oylamanın Federal Meclis’te grup kararı olmadan yapılabileceğini ifade etmesinin ardından bunun hızlı şekilde gerçekleşmesini isteyerek, bu konuda yasama dönemi başında öneri getirildiğini ancak hükümet ortağının kabul etmediğini anımsattı.
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