17:35, 27 Haziran 2017 Salı

PKK hedeflerine hava harekatı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatına ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle: 27 Haziran 2017 tarihinde saat 15.45 sularında Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş ve bir korugan ile üç silah mevzii imha edilmiş, yapılan ilk tespitlere göre bir BTÖ mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.