17:53, 27 Haziran 2017 Salı

Arnavutluk'taki genel seçimi Rama kazandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk'ta 25 Haziran'da yapılan genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Edi Rama'nın liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) meclis çoğunluğunu elde ederek hükümeti tek başına kurma şansını elde etti.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'i sayılırken, sayılan oyların yüzde 48,30'unu alan Başbakan Rama’nın liderliğindeki PS seçimi kazandı.

Çoğunluğu sağlamak için 71 milletvekili koltuğu gerekli olan mecliste, PS toplam 74 milletvekilliği elde etti.

Başbakanlık koltuğu için Lulzim Basha'yı aday gösteren Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) oyların yüzde 28,86'sını alarak 43 milletvekili çıkardı.

Öte yandan başbakan adaylığına Petrit Vasili'yi seçen Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) yüzde 14,30 oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı ve 19 milletvekilini meclise yolladı.

LSİ'yi, oyların yüzde 4,79'unu alarak üç milletvekili çıkaran Shpetim İdrizi’nin liderliğindeki Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) takip etti.

Sosyal Demokrat Partisi de yüzde 0,94 oy oranı ile mecliste bir milletvekili tarafından temsil edilecek.

Resmi olmayan verilerine göre, seçime katılım oranı ise yüzde 46,73 oldu.

Rama, partisinin daha geç saatlerde Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda kutlama düzenleyeceğini bildirdi.

Rama liderliğindeki PS seçim kampanyasını "Sevdiğimiz Arnavutluk için" sloganıyla yürütmüştü. Başka bir parti ile koalisyona girmek istemeyen PS, birçok alanda partinin birinci iktidar döneminde başlattığı reform sürecini devam ettirmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Muhalefetin 18 Şubat'ta başlayan ve 3 ay süren protestosu ile meclis çalışmalarını boykot etmesinin ardından 18 Mayıs'ta Arnavutluk Başbakanı ve PS Genel Başkanı Rama ile muhalefet lideri ve Demokratik Parti (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha'nın anlaşmaya varması sonucu yapılan seçimde, 18 siyasi partiden 2 bin 666 milletvekili adayı, 140 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.