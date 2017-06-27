Uludere'den acı haber, 3 şehit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 asker şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lılarca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.
PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak Metina bölgesindeki PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında 1 korugan ile 3 silah mevzisinin imha edildiği ve 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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