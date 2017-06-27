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Uludere'den acı haber, 3 şehit
Uludere'den acı haber, 3 şehit

Uludere'de üs bölgemize düzenlenen terör saldırısında 3 askerimiz şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lılarca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



İlgili Konular uludere pkk PKK Şırnak
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