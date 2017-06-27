17:58, 27 Haziran 2017 Salı

Uludere'den acı haber, 3 şehit





Uludere'de üs bölgemize düzenlenen terör saldırısında 3 askerimiz şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 asker şehit oldu. Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lılarca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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