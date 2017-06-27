Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı tarafından, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret düzenlendi.
Ramazan Bayramı gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Vadili'den Larnaka'ya 19 otobüs seferi düzenlendi.
Yaklaşık bin ziyaretçi Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı'ndan geçerek, Rum polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Hala Sultan Tekkesi'ne ulaştı. Ziyaret sırasında dualar okundu, vakit namazları kılındı.
KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın Hala Sultan gibi güzide bir değerini dokuzuncu kez toplu ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm Müslümanların bayramını kutladı.
Ziyaret, Hala Sultan Tekkesi'nde kılınan öğle namazının ardından sona erdi.
KKTC Din İşleri Başkanlığının organizasyonundaki ziyarete katılan yaklaşık bin kişi, Larnaka'daki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in halasının türbesinde dua etti, namaz kıldı
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