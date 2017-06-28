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Bayram tatilinde acı bilanço: 62 ölü, 489 yaralı
Bayram tatilinde acı bilanço: 62 ölü, 489 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazalarında 62 kişi öldü, 489 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bayram tatilinin son gününde Konya, Adıyaman, Kilis, Bursa, Zonguldak, Yozgat, Adana, Yalova, Çanakkale, Elazığ, Bitlis, Balıkesir, Tokat, Diyarbakır, Sakarya, Kırıkkale, İstanbul, Kütahya, Düzce, Şanlıurfa, Sivas, Kahramanmaraş, İzmir ve Mardin'de meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de, Sedat Ceylan idaresindeki 45 DU 802 plakalı otomobil ile Yıldıray Göçer'in kullandığı 71 DU 715 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Çalım, Duygu Kılıç, Hatice Telli, Mihriban Taşkın, Ahmet, Zeynep, Tunahan, Nurhan ve Demirhan Ceylan yaralandı. Yaralılardan sürücü Göçer ile Çalım ve Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE İLE 5 AYLIK BEBEĞİ ÖLDÜ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Serkan Kurt'un (29) kullandığı 34 SD 3662 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun geçtiği Karasu Mahallesi'nde devrildi. Kazada, Hümeyra Kurt (26) olay yeri, 5 aylık oğlu Yusuf Kurt kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesinde ise polis memuru Faruk Zeki Oruç (23) yönetimindeki motosiklet, Yeni İstanbul-İzmir Otobanı'nın Gemlik bölümünde kontrolden çıkarak devrildi. Oruç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tokat'ta, Duran Uzun (38) kontrolündeki 60 KF 717 plakalı otomobil, D-100 karayolu Yukarı Çandır köyü mevkisinde bir benzin istasyonunun tabelasına çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile Emine (36), Hasan Anıl (5), Eşref Sefa (11) ve Batuhan Uzun yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Yenikapı mevkisinde Avrasya Tüneli'nin Asya yakasından Avrupa yakasına çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenilen yayanın öldüğü belirlendi.

Kütahya'da, Halil İbrahim G. idaresindeki 43 HH 002 plakalı otomobil ve Sonay D'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 9. kilometresinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Müslüm Açan (23) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, İsmail İpek'in (45) kontrolündeki 63 NP 550 plakalı otomobil, Yukarı Oylum Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İpek ile oğlu Ali (10) ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Ramazan Arslantaş idaresindeki 58 TP 942 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolunun 43. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi Nebile Arslantaş (67) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Aslantaş öldü.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Ergün Gündüz'ün (49) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Beyköy mevkisinde devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Gündüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana'da, Metin A. yönetimindeki 01 CDF 66 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda, plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikletteki Ümit Haker olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan ve yaralanan bir kişi ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

EN FAZLA YARALI ADIYAMAN'DA

Adıyaman'ın Kahta, Besni, Tut ve Gölbaşı ilçelerinde meydana gelen 5 trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Öte yandan, bugün meydana gelen trafik kazalarında Konya'da 9, Kilis'te 7, Zonguldak'ta 7, Yozgat'ta 12, Adana'da 10, Yalova'da 2, Çanakkale'de 1, Elazığ'da 9, Bitlis'te 6, Balıkesir'de 5, Tokat'ta 4, Diyarbakır'da 5, Sakarya'da 4, Kırıkkale'de 8, Düzce'de 1, Şanlıurfa'da 5, Sivas'ta 1, Kahramanmaraş'ta 7, Bursa'da 2 ve Mardin'de 12 kişi yaralandı.

Bayram tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 62, yaralı sayısı 489'a yükseldi.



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