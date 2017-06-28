Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:14, 28 Haziran 2017 Çarşamba
Irak
01:20, 28 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı
Foto: Arşiv

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'da savaşan ortak güçler, Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladı." denildi.

Irak ordusu, daha önce söz konusu bölgeye bağlı Meşahde ve el-Bid mahallelerini geri aldığını duyurmuştu.

DEAŞ'lı teröristlerin yığınak yaptığı Eski Musul bölgesi, daracık sokaklar ve eski binalardan oluşuyor. Bu da askerlerin tank ve diğer askeri araçlarla değil, teröristlere karşı sokak savaşı yürütmesine neden oluyor.

Irak ordusu, Musul'un doğusunu geri aldıktan sonra 19 Şubat'ta kentin batısını kurtarma operasyonu başlatmıştı.



İlgili Konular DEAŞ Musul ırak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

Batı Şeria'daki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yapan İsrail askerleri, bir Filistinliyi yaraladı, birini gözaltına aldı
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi

ABD Senatosunda yeni sağlık sigortası tasarısı için bu hafta yapılması beklenen oylama, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle en az 2 hafta ertelendi
Suudi Arabistan Katar'a sunduğumuz koşullar müzakereye kapalı
Suudi Arabistan: Katar'a sunduğumuz koşullar müzakereye kapalı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların "müzakereye açık olmadığını" söyledi
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı

Guterres, "Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi fırsatı önümüzde duruyor. Tüm ilgili taraflara bu fırsatı öncelikle Kıbrıs sonra da tüm Doğu Akdeniz bölgesi için değerlendirme çağrısı yapıyorum" dedi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret

KKTC Din İşleri Başkanlığının organizasyonundaki ziyarete katılan yaklaşık bin kişi, Larnaka'daki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in halasının türbesinde dua etti, namaz kıldı
quot Almanya'da ABD karşıtı strateji yok quot
"Almanya'da ABD karşıtı strateji yok"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, “ABD karşıtı herhangi bir strateji yok, hele hele Alman hükümetinin" dedi
Köln Merkez Camisine quot Müslüman-Türk quot damgası
Köln Merkez Camisine "Müslüman-Türk" damgası

Nakkaş İrteş, "Mekanın içine Müslüman-Türk mührünü vurduk elhamdülillah. Geometrik tezyinata ülkemizde yeni bir üslup olarak çok değer veriliyor biliyorsunuz. Bizim klasik laleler, sümbüller, hatailerin haricinde sivil mimariye de uygun." dedi
Arnavutluk'taki genel seçimi Rama kazandı
Arnavutluk'taki genel seçimi Rama kazandı

Arnavutluk'taki oyların yüzde 48,30'unu alan Arnavutluk Sosyalist Partisi hükümeti tek başına kurabilecek
İtalya'dan quot Kırım quot çıkışı
İtalya'dan "Kırım" çıkışı

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını hiçbir şekilde tanımayacağız" dedi
G20 zirvesine doğru
G20 zirvesine doğru

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesi nedeniyle hazırlıklar sürüyor
Avrupa Birliği'nden Google'a rekor ceza
Avrupa Birliği'nden Google'a rekor ceza

Avrupa Birliği'nin tekelcilik karşıtı düzenlemeleri kapsamında, internet devi Google'a 2.42 milyar dolar değerinde ceza kesildiği bildirildi.
Afrika'da savaşlar neden durmuyor
Afrika'da savaşlar neden durmuyor

Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan ancak sömürüldüğü için, kıtanın sahip olduğu doğal kaynakları kullanamayan Afrika halkı bugün yoksullukla mücadele ederken Batılı devletlerin iç savaş kışkırtıcılığı ile yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmesi hala devam ediyor
ABD Suriye'de 42 sivili öldürdü iddiası
ABD, Suriye'de 42 sivili öldürdü iddiası

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusuna düzenlenen saldırıda, 42 sivilin öldürdüğü iddia edildi
Srebrenitsa'daki Hollanda askerleri suçlu bulundu
Srebrenitsa'daki Hollanda askerleri suçlu bulundu

Srebrenitsa'da Boşnakları ölüme terk eden Hollanda askerleri hakkında karar verildi
Kazakistan da quot İletişim ve Enformasyon Günü quot ödül töreni
Kazakistan’da "İletişim ve Enformasyon Günü" ödül töreni

Ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi kalkınmasına katkı sağlayan gazeteciler ödüllendirildi

Haberler

İbadi: DEAŞ'ın sonunu hazırladık
İbadi DEAŞ'ın sonunu hazırladık

ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi mahkeme kararıyla ertelendi
ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi mahkeme kararıyla ertelendi

İbadi: Musul birkaç gün içinde DEAŞ'tan kurtarılacak
İbadi Musul birkaç gün içinde DEAŞ'tan kurtarılacak

UNICEF'ten Irak için çarpıcı rapor: Gidilecek bir yer kalmadı
UNICEF'ten Irak için çarpıcı rapor Gidilecek bir yer kalmadı

"Irak'ı parçalamak amaçlı herhangi bir proje kabul edilemez"
quot Irak'ı parçalamak amaçlı herhangi bir proje kabul edilemez quot

İran ile Irak arasında doğalgaz krizi
İran ile Irak arasında doğalgaz krizi

BM'den Musul'daki siviller için uyarı
BM'den Musul'daki siviller için uyarı

'DEAŞ Musul'da 100 bin sivili canlı kalkan yaptı'
DEAŞ Musul'da 100 bin sivili canlı kalkan yaptı'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 