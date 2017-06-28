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Suudi Arabistan: Katar'a sunduğumuz koşullar müzakereye kapalı
Suudi Arabistan: Katar'a sunduğumuz koşullar müzakereye kapalı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların "müzakereye açık olmadığını" söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in, ABD'de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların "müzakereye açık olmadığını" söylediği bildirildi.

Temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, basın mensuplarına Katar kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Katar'a sundukları koşulların "Müzakere edilemez" olduğunu vurgulayan el-Cubeyr, "Görüşümüzü ortaya koyduk, adımımızı attık; şimdi davranışını değiştirmek Katarlılara kalmış. Ancak eğer değiştirmezlerse izole edilmiş şekilde kalacaklar." açıklamasını yaptı.

Suudi bakan, Katar'ın yeniden Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) dönmek için ne yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi.



İlgili Konular Suudi Arabistan katar krizi Katar
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