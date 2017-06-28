Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:14, 28 Haziran 2017 Çarşamba
Amerika
01:32, 28 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi

ABD Senatosunda yeni sağlık sigortası tasarısı için bu hafta yapılması beklenen oylama, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle en az 2 hafta ertelendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Senatosunda yeni sağlık sigortası tasarısı için bu hafta yapılması beklenen oylamanın, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle en az 2 hafta ertelendiği bildirildi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell, Obamacare’in iptali için birkaç Cumhuriyetçi senatörle birlikte hazırladığı sağlık reformuna ilişkin yasa tasarısının bu hafta içinde oylanmayacağını açıkladı.

“Tasarıyı bu hafta oylamayacağız ancak en az 50 oya rahatça ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullanan McConnell, böylece oylamanın 10 Temmuz haftasından önce gerçekleşmeyeceğini bildirmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise oylamanın Kongre, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle 3-7 Temmuz tarihlerinde tatile girmeden önce yapılmasını istiyordu. Beyaz Saray’ı rahatsız edeceği tahmin edilen erteleme kararı, yeni tasarının milyonlarca Amerikalının sigortasız kalmasına yol açabileceğinin açıklanmasından bir gün sonra geldi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), McConnell liderliğindeki Cumhuriyetçi senatörler tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanan sağlık sigortası tasarısı için yayınladığı analiz raporunda, ilgili teklifin yasalaşması halinde ülkedeki sigortasız birey sayısının 22 milyon daha artırabileceğine işaret etmişti.

Bu sayı, ABD Temsilciler Meclisinden mayıs başında geçen sağlık reformu tasarısına kıyasla 1 milyon daha düşük olmasına karşın bazı Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesini önlemiş olabileceği belirtiliyor.

CBO, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" tasarısının 23 milyon kişinin sigortasız kalmasına yol açabileceğini açıklamıştı.

DOLAR 10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Bu arada, ABD Senatosu’nun Beyaz Saray’ın baskısına rağmen yeni sağlık reform yasa tasarısını oylamaması, döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. ABD doları, erteleme kararının ardından avro karşısında Ağustos 2016’dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, New York borsası da düşüşle kapandı.

Analistler, eski Başkan Barack Obama’nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sistemini iptal etmek için yaklaşık 7 yıldır uğraşan Cumhuriyetçilerin, geçen yıl yapılan seçimlerde hem Kongrenin hem Beyaz Saray’ın kontrolünü ele geçirmelerine rağmen hala sonuca ulaşamamalarının yeni yönetime ilişkin iyimser beklentileri zayıflattığına işaret ediyor.



İlgili Konular ABD Senatosu trump ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

Batı Şeria'daki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yapan İsrail askerleri, bir Filistinliyi yaraladı, birini gözaltına aldı
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi

ABD Senatosunda yeni sağlık sigortası tasarısı için bu hafta yapılması beklenen oylama, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle en az 2 hafta ertelendi
Suudi Arabistan Katar'a sunduğumuz koşullar müzakereye kapalı
Suudi Arabistan: Katar'a sunduğumuz koşullar müzakereye kapalı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların "müzakereye açık olmadığını" söyledi
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı

Guterres, "Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi fırsatı önümüzde duruyor. Tüm ilgili taraflara bu fırsatı öncelikle Kıbrıs sonra da tüm Doğu Akdeniz bölgesi için değerlendirme çağrısı yapıyorum" dedi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret

KKTC Din İşleri Başkanlığının organizasyonundaki ziyarete katılan yaklaşık bin kişi, Larnaka'daki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in halasının türbesinde dua etti, namaz kıldı
quot Almanya'da ABD karşıtı strateji yok quot
"Almanya'da ABD karşıtı strateji yok"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, “ABD karşıtı herhangi bir strateji yok, hele hele Alman hükümetinin" dedi
Köln Merkez Camisine quot Müslüman-Türk quot damgası
Köln Merkez Camisine "Müslüman-Türk" damgası

Nakkaş İrteş, "Mekanın içine Müslüman-Türk mührünü vurduk elhamdülillah. Geometrik tezyinata ülkemizde yeni bir üslup olarak çok değer veriliyor biliyorsunuz. Bizim klasik laleler, sümbüller, hatailerin haricinde sivil mimariye de uygun." dedi
Arnavutluk'taki genel seçimi Rama kazandı
Arnavutluk'taki genel seçimi Rama kazandı

Arnavutluk'taki oyların yüzde 48,30'unu alan Arnavutluk Sosyalist Partisi hükümeti tek başına kurabilecek
İtalya'dan quot Kırım quot çıkışı
İtalya'dan "Kırım" çıkışı

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını hiçbir şekilde tanımayacağız" dedi
G20 zirvesine doğru
G20 zirvesine doğru

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 zirvesi nedeniyle hazırlıklar sürüyor
Avrupa Birliği'nden Google'a rekor ceza
Avrupa Birliği'nden Google'a rekor ceza

Avrupa Birliği'nin tekelcilik karşıtı düzenlemeleri kapsamında, internet devi Google'a 2.42 milyar dolar değerinde ceza kesildiği bildirildi.
Afrika'da savaşlar neden durmuyor
Afrika'da savaşlar neden durmuyor

Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan ancak sömürüldüğü için, kıtanın sahip olduğu doğal kaynakları kullanamayan Afrika halkı bugün yoksullukla mücadele ederken Batılı devletlerin iç savaş kışkırtıcılığı ile yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmesi hala devam ediyor
ABD Suriye'de 42 sivili öldürdü iddiası
ABD, Suriye'de 42 sivili öldürdü iddiası

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusuna düzenlenen saldırıda, 42 sivilin öldürdüğü iddia edildi
Srebrenitsa'daki Hollanda askerleri suçlu bulundu
Srebrenitsa'daki Hollanda askerleri suçlu bulundu

Srebrenitsa'da Boşnakları ölüme terk eden Hollanda askerleri hakkında karar verildi
Kazakistan da quot İletişim ve Enformasyon Günü quot ödül töreni
Kazakistan’da "İletişim ve Enformasyon Günü" ödül töreni

Ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi kalkınmasına katkı sağlayan gazeteciler ödüllendirildi

Haberler

Tillerson'dan 'Katar' açıklaması
Tillerson'dan 'Katar' açıklaması

ABD istihbaratındaki bilgi sızması artışında 'Snowden' etkisi
ABD istihbaratındaki bilgi sızması artışında 'Snowden' etkisi

ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi
ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi

İklim değişikliğinin önlenmesinde Çin'in yükselişi | ANALİZ
İklim değişikliğinin önlenmesinde Çin'in yükselişi ANALİZ

Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den
Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den

ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı
ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı

ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor
ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor

Danimarka, Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi
Danimarka Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 