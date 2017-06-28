Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Haziran 2017

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne devam ediyor.
(Düzce)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
(Brüksel)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, açılış programları ile Karanlık Kanyon'da tekne turuna katılacak.
(Erzincan/10.30-12.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak.
- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
(Crans-Montana)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Muayede Töreni ve Baklava Alayı" etkinliğine iştirak edecek.
(İstanbul/15.00)
SPOR
1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de kentinde sürüyor.
- Şampiyonanın beşinci gününde Türk sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 73 kiloda Sude Bulut, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve artı 87 kiloda Serdar Yüksel tatamiye çıkacak.
(Muju)
2- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda ilk yarı final maçında Portekiz ile Şili karşılaşacak.
(Kazan/21.00)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları, Kuzey İrlanda'nın Linfield ile San Marino'nun La Fiorita takımları arasında oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak.
(Belfast/21.45)
Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.