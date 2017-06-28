09:11, 28 Haziran 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne devam ediyor.



(Düzce)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.



(Brüksel)





EKONOMİ



1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, açılış programları ile Karanlık Kanyon'da tekne turuna katılacak.



(Erzincan/10.30-12.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak.



- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.



(Crans-Montana)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.







3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)



5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.



(Riyad)

KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Muayede Töreni ve Baklava Alayı" etkinliğine iştirak edecek.



(İstanbul/15.00)





SPOR



1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de kentinde sürüyor.



- Şampiyonanın beşinci gününde Türk sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 73 kiloda Sude Bulut, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve artı 87 kiloda Serdar Yüksel tatamiye çıkacak.



(Muju)



2- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda ilk yarı final maçında Portekiz ile Şili karşılaşacak.



(Kazan/21.00)



3- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları, Kuzey İrlanda'nın Linfield ile San Marino'nun La Fiorita takımları arasında oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak.



(Belfast/21.45)