Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:20, 28 Haziran 2017 Çarşamba
Ortadoğu
09:30, 28 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
"ABD'nin PYD'ye silah vermesi hataydı"

Hudson Enstitüsü uzmanı Michael Doran, ABD yönetiminin Suriye'de PYD/PKK'ya silah vermesinin hatalı bir adım belirterek, YPG konusunda Türk hükümetiyle aynı kaygıları taşıdığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinden ve Washington merkezli Hudson Enstitüsü uzmanı Michael Doran, Ortadoğu politikalarından sorumlu eski ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve eski Dışişleri Müsteşarı Emekli Orgeneral Mark Kimmit ile Ulusal Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Denise Natali, Turkish Heritage Organization'ın (THO) düzenlediği "Suriye Savaşı ve Bölgesel Güvenlik" başlıklı panelde konuştu.

ABD'nin bölgedeki stratejisine ilişkin Doran, "Burada açık bir strateji göremiyorum. Yönetimin şu anda gittiği yönün bir tür temayül olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başkan Donald Trump'ın seçim sürecinde Ortadoğu ile ilgili iki vaatte bulunduğunu hatırlatan Doran, bunların "DEAŞ'ı beklendiğinden erken yenmeye çalışmak" ve "İran'a karşı geleneksel ittifakları tekrar canlandırmak" olduğunu dile getirdi.

Trump yönetiminin de tıpkı Barack Obama dönemindeki gibi bölgeye ABD askerini tekrar gönderme konusunda isteksiz olduğuna değinen Doran, bununla birlikte Trump'ın İran'ın bölgedeki etkisine karşı Ortadoğu'da etkin olma konusunda çok istekli olduğunu vurguladı.

ABD'NİN YPG'YE SİLAH DESTEĞİ

Washington'ın birinci önceliğinin DEAŞ'ı yenmek olduğunu kaydeden Doran, seçmene verdiği bu vaadin Trump'ı başkanlık koltuğunda zora soktuğunu ve bu yüzden de YPG'ye silah verme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.

ABD'nin YPG'ye silah vermesinin bir hata olduğunu anlatan Doran, şöyle devam etti:

"Şahsi görüşüm bu hataydı. Ben de Türklerin, Türk hükümetinin YPG ile ilgili ifade ettiği kaygıları taşıyorum. Türk hükümeti defalarca sınırlarının dibinde bir PKK devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğini ifade etti ancak biz YPG'ye silah ve eğitim vermeye devam ettikçe o noktaya daha çok yaklaşıyoruz. O noktaya yaklaştıkça da Türkleri kendimizden uzaklaştırmış ve Ruslara doğru itmiş oluyoruz."

"SURİYE'NİN NASIL BİR NOKTAYA EVRİLECEĞİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Doran ayrıca Trump'ın bölgede Rusya ve İran karşıtı bir strateji geliştirmek istiyorsa Türkiye ile iyi iletişim kurması gerektiğine dikkati çekti.

ABD yönetiminin DEAŞ'ın Suriye'de yenilmesinden sonra siyasi durumunun belirsiz olduğuna da değinen Doran, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenmek için harekete geçtiğini ancak sonrası konusunda herhangi bir planının bulunmadığını, DEAŞ sonrası Suriye'nin nasıl bir noktaya evrileceğini kimsenin bilmediğini öne sürdü.

ABD YÖNETİMİNE "PYD'YE VERİLEN SİLAHLARI TOPLAYIN" ÖNERİSİ

Emekli Orgeneral Mark Kimmit ise George W. Bush döneminin sonundan itibaren artık ABD'nin hem Irak'ta hem de Suriye'de kendi kuvvetlerinden ziyade yerel kuvvetlere destek vermek suretiyle geriden liderlik yapma siyaseti izlediğini ifade etti.

Suriye'de izlenen bu politikanın Türkiye'de kaygılara neden olduğunu vurgulayan Kimmit, DEAŞ'ın Rakka'da yenilmesinden hemen sonra ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği silahları geri toplamasını önerdi. 



İlgili Konular ABD pyd Türkiye Suriye ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Rus asıllı Kazak boks efsanesi Vassiliy Jirov İslamı kabul etti
Rus asıllı Kazak boks efsanesi Vassiliy Jirov İslamı kabul etti

Bağımsız Kazakistan’in ilk Olimpiyat şampiyonu , Val Barker kupası sahibi, IBF eski dünya şampiyonu Vassiliy Jirov Müslüman oldu
Siber saldırı tüm dünyaya yayılıyor
Siber saldırı tüm dünyaya yayılıyor

Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralini ve pek çok kurumunu etkileyen siber saldırı Rusya, Avrupa ve ABD'ye de yayıldı
Duşanbe'de BDT İçişleri Bakanları toplandı
Duşanbe'de BDT İçişleri Bakanları toplandı

Duşanbe’de, Bağımsız Devletler Topluluğu İçişleri Bakanları Kurulunun toplantısı yapılıyor
Katar Bu maddeler talep değil mesnetsiz iddialar
Katar: Bu maddeler talep değil, mesnetsiz iddialar

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'a abluka uygulayan ülkeler tarafından çözüm için sunulan maddelerin talep değil mesnetsiz iddialar olduğunu söyledi
Avustralya'da bir ay içinde ikinci uçak kazası
Avustralya'da bir ay içinde ikinci uçak kazası

Güney Avustralya eyaletinin Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişi öldü. Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü.
İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini bir kez daha düşürdü
İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini bir kez daha düşürdü

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 6 deniz miline düşürme kararı aldı
quot ABD'nin PYD'ye silah vermesi hataydı quot
"ABD'nin PYD'ye silah vermesi hataydı"

Hudson Enstitüsü uzmanı Michael Doran, ABD yönetiminin Suriye'de PYD/PKK'ya silah vermesinin hatalı bir adım belirterek, YPG konusunda Türk hükümetiyle aynı kaygıları taşıdığını söyledi
Mossad'dan 'casusluk' fonu
Mossad'dan 'casusluk' fonu

İsrail gizli servisi Mossad bünyesinde casusluk alanında yeni fikir ve tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla fon kuruldu
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

Batı Şeria'daki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yapan İsrail askerleri, bir Filistinliyi yaraladı, birini gözaltına aldı
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi

ABD Senatosunda yeni sağlık sigortası tasarısı için bu hafta yapılması beklenen oylama, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle en az 2 hafta ertelendi
Suudi Arabistan Katar'a sunduğumuz koşullar müzakereye kapalı
Suudi Arabistan: Katar'a sunduğumuz koşullar müzakereye kapalı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların "müzakereye açık olmadığını" söyledi
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı

Guterres, "Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi fırsatı önümüzde duruyor. Tüm ilgili taraflara bu fırsatı öncelikle Kıbrıs sonra da tüm Doğu Akdeniz bölgesi için değerlendirme çağrısı yapıyorum" dedi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret

KKTC Din İşleri Başkanlığının organizasyonundaki ziyarete katılan yaklaşık bin kişi, Larnaka'daki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in halasının türbesinde dua etti, namaz kıldı
quot Almanya'da ABD karşıtı strateji yok quot
"Almanya'da ABD karşıtı strateji yok"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, “ABD karşıtı herhangi bir strateji yok, hele hele Alman hükümetinin" dedi
Köln Merkez Camisine quot Müslüman-Türk quot damgası
Köln Merkez Camisine "Müslüman-Türk" damgası

Nakkaş İrteş, "Mekanın içine Müslüman-Türk mührünü vurduk elhamdülillah. Geometrik tezyinata ülkemizde yeni bir üslup olarak çok değer veriliyor biliyorsunuz. Bizim klasik laleler, sümbüller, hatailerin haricinde sivil mimariye de uygun." dedi

Haberler

Katar: Bu maddeler talep değil, mesnetsiz iddialar
Katar Bu maddeler talep değil mesnetsiz iddialar

ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi

Tillerson'dan 'Katar' açıklaması
Tillerson'dan 'Katar' açıklaması

ABD istihbaratındaki bilgi sızması artışında 'Snowden' etkisi
ABD istihbaratındaki bilgi sızması artışında 'Snowden' etkisi

ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi
ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi

İklim değişikliğinin önlenmesinde Çin'in yükselişi | ANALİZ
İklim değişikliğinin önlenmesinde Çin'in yükselişi ANALİZ

Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den
Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den

ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı
ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 