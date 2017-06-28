09:41, 28 Haziran 2017 Çarşamba

İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini bir kez daha düşürdü





İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 6 deniz miline düşürme kararı aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze sahillerinde salı gününden itibaren balık avlama mesafesini 9 deniz milinden 6 deniz miline düşürme kararı aldığını belirtti. Ayyaş, kararın kendilerine Tarım Bakanlığınca tebliğ edildiğini aktardı. İsrail son olarak mayıs ayında avlanma mesafesini 6 deniz milinden 9 deniz miline çıkarmıştı. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor. Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini sık sık 6 mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi. Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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