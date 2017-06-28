İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini bir kez daha düşürdü

Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze sahillerinde salı gününden itibaren balık avlama mesafesini 9 deniz milinden 6 deniz miline düşürme kararı aldığını belirtti.
Ayyaş, kararın kendilerine Tarım Bakanlığınca tebliğ edildiğini aktardı.
İsrail son olarak mayıs ayında avlanma mesafesini 6 deniz milinden 9 deniz miline çıkarmıştı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.
Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini sık sık 6 mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
Bağımsız Kazakistan’in ilk Olimpiyat şampiyonu , Val Barker kupası sahibi, IBF eski dünya şampiyonu Vassiliy Jirov Müslüman oldu
Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralini ve pek çok kurumunu etkileyen siber saldırı Rusya, Avrupa ve ABD'ye de yayıldı
Duşanbe’de, Bağımsız Devletler Topluluğu İçişleri Bakanları Kurulunun toplantısı yapılıyor
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'a abluka uygulayan ülkeler tarafından çözüm için sunulan maddelerin talep değil mesnetsiz iddialar olduğunu söyledi
Güney Avustralya eyaletinin Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişi öldü. Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü.
İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 6 deniz miline düşürme kararı aldı
Hudson Enstitüsü uzmanı Michael Doran, ABD yönetiminin Suriye'de PYD/PKK'ya silah vermesinin hatalı bir adım belirterek, YPG konusunda Türk hükümetiyle aynı kaygıları taşıdığını söyledi
İsrail gizli servisi Mossad bünyesinde casusluk alanında yeni fikir ve tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla fon kuruldu
Batı Şeria'daki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yapan İsrail askerleri, bir Filistinliyi yaraladı, birini gözaltına aldı
ABD Senatosunda yeni sağlık sigortası tasarısı için bu hafta yapılması beklenen oylama, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle en az 2 hafta ertelendi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların "müzakereye açık olmadığını" söyledi
Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi
Guterres, "Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi fırsatı önümüzde duruyor. Tüm ilgili taraflara bu fırsatı öncelikle Kıbrıs sonra da tüm Doğu Akdeniz bölgesi için değerlendirme çağrısı yapıyorum" dedi
KKTC Din İşleri Başkanlığının organizasyonundaki ziyarete katılan yaklaşık bin kişi, Larnaka'daki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in halasının türbesinde dua etti, namaz kıldı
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, “ABD karşıtı herhangi bir strateji yok, hele hele Alman hükümetinin" dedi
Nakkaş İrteş, "Mekanın içine Müslüman-Türk mührünü vurduk elhamdülillah. Geometrik tezyinata ülkemizde yeni bir üslup olarak çok değer veriliyor biliyorsunuz. Bizim klasik laleler, sümbüller, hatailerin haricinde sivil mimariye de uygun." dedi