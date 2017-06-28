09:45, 28 Haziran 2017 Çarşamba

Avustralya'da bir ay içinde ikinci uçak kazası



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Güney Avustralya eyaletinin Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişi öldü. Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güney Avustralya Polisi (SAPOL) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir uçağın Mount Gambier yakınındaki Suttontown bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü duyuruldu. Tarlaya düşen tek motorlu Tobago tipi uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayda ölenlerin kimlik bilgilerine yer verilmedi. Açıklamada, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosunun olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. BİR AY İÇİNDE İKİNCİ KAZA Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü. Kazada, uçakta bulunan biri pilot 3 kişi yaşamını yitirmişti.

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