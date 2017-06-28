11:00, 28 Haziran 2017 Çarşamba

Duşanbe'de BDT İçişleri Bakanları toplandı



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Duşanbe’de, Bağımsız Devletler Topluluğu İçişleri Bakanları Kurulunun toplantısı yapılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de, Bağımsız Devletler Topluluğu İçişleri Bakanları Kurulunun toplantısının yapıldığı bildirildi. Tacikistan İçişleri bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre, Duşanbe’de Bağımsız Devletler Topluluğu İçişleri Bakanları Kurulunun toplantısı yapılıyor. Toplantıya Azeri bakan Ramil Usubov, Beyaz Rusya’dan Igor Shunevich, Kazakistan’dan Kalmukhanbet Kasymov, Kırgızistan’dan Ulan İsrailov, Rusya’dan Vladimir Kolokoltsev ve Özbekistan’dan Abdusalom Azizov katılıyor. Katılımcılar, toplantıda BDT ülkelerinde suçla mücadele ve operasyonel etkinliklerde, işbirliği konularını ele alacaklar. Toplantıda, BDT İçişleri Bakanları Kurulunun önceki toplantısında uluslararası terörizm ve aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda alınan kararların uygulanması da gözden geçirilecek.

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